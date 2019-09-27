Происшествия
Lenta.ruНеизвестный открыл стрельбу в московском общежитии
Неизвестный открыл стрельбу в общежитии на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел на улице Красного Маяка в районе Чертаново.
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Экономика
В Приморье на митинг выйдут сотрудники авиазавода «Прогресс»
Ранее в пресс-службе арсеньевского авиазавода «Прогресс» сообщили, что предстоящее сокращение 220 сотрудников затронет управленческий состав.
Prim.News 14:36
Происшествия
СК назвал возможные причины жесткой посадки Boeing-767 в Барнауле
Причиной ЧП могли стать ошибки пилотов или некачественное техобслуживание самолета Следователи назвали две основные версии, которые рассматриваются в качестве возможных причин жесткой посадки самолета Boeing-767 в аэропорту Барнаула.
АМИТЕЛ 07:21
Наука
Российские исследователи обнаружили новый класс антибиотиков
Российские ученые сделали ставку на обнаружение новых хемотипов, что более эффективно при поиске антибактериальных препаратов.
Капитал страны 13:13
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк составила завещание
Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания вчера в 06:01
Космос
Новый спутник позволит понять, как Земля нагревается
Rusargument 24 сентября в 18:20
Армия и оружие
США обвинили власти Сирии в применении химоружия в Латакии в мае
Сирийские власти ответственны за химатаку с применением хлора, осуществленную в провинции Латакия 19 мая, заявил госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Коммерсантъ 20:44
Общество
Пользователи Twitter не смогли решить задачу из детского учебника
Пользователи сети микроблогов Twitter не смогли справиться с детской задачкой из учебника по английскому языку.
Народные новости 17:09
Политика
Стало известно содержание послания Путина странам НАТО
По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, в минувший четверг Президент России Владимир Путин направил в ряд стран, в том числе участников НАТО, послание, содержащее предложение на введение моратория по размещению в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
Военное дело 24 сентября в 23:02
Космос
Первый космонавт ОАЭ поприветствовал соотечественников с орбиты
Первый космонавт ОАЭ Хазза аль Мансури поприветствовал соотечественников после стыковки космического корабля «Союз МС-15» с Международной космической станцией.
Слово и Дело вчера в 19:11
Общество
В МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах
МЧС России предупредило, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара.
ТАСС 15:39
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Происшествия
Адвокат Кокорина найден мертвым
Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Политика
Лукашенко заявил, что может ввести миротворцев в Донбасс
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:57
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предложил проводить заседания Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН по вопросам разоружения за пределами США.
Lenta.ru 17:41
Здоровье
Готовится Указ Главы Чувашии, направленный на повышение качества жизни
Отремонтировать больницы и школы, оснастить клубы и обновить источники воды Начиная вчера традиционное еженедельное совещание, Михаил Игнатьев сообщил, что в республике готовится проект Указа, призванного внедрить дополнительные меры по повышению качества жизни населения Чувашии.
Советская Чувашия 24 сентября в 01:35
Здоровье
В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд
Специалисты заявляют, что техническое пальмовое масло можно найти не только в сливочном, но и в других продуктах - чипсах, соусах, других молочных продуктах.
Вечерний курьер 24 сентября в 03:39
Политика
Глава МИД ФРГ назвал «агрессией в центре Европы» ситуацию на Украине
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал происходящее на Украине "агрессией в центре Европы".
Экономика сегодня 02:20
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
США, вводя новые санкции, препятствующие поставке топлива российским военным в Сирии, стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике.
ТАСС 18:04
Политика
Трамп назвал лучшим свидетельством его невиновности слова Зеленского
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что слова главы Украины Владимира Зеленского являются лучшим доказательством его невиновности.
Газета.Ru 19:51
Политика
Стало известно о тайном толстом телефоне Путина
Для телефонных переговоров вне своего кабинета президент России Владимир Путин использует не простой мобильник, а специальный — он толще и в нем предусмотрено несколько уровней защиты.
Lenta.ru 11:59
Футбол
УЕФА объявил о запуске Лиги конференций в 2021 году
С 2021 года УЕФА запустит третий еврокубковый клубный турнир, который получил название Лига конференций, сообщается в официальном «твиттере» УЕФА.
Чемпионат 24 сентября в 15:02
Политика
В Польше назвали трагедией работу «Газпрома»
Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.
Lenta.ru 21:36
Происшествия
Катер с силовиками перевернулся на Сахалине
Газета.Ru 21:49
Единоборства
Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба Нурмагомедова
Спортсмен намерен драться весной 2020 года – либо в марте, либо в апреле. Об этом стало известно 26 сентября.
Gazeta.SPb 17:10
Армия и оружие
США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot
Соединённые Штаты дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и около 200 военнослужащих.
RT на русском 15:02
Технологии
Экс-глава Nokia в России займется внедрением систем «суверенного Рунета»
Гендиректором компании значится Исмаилов Рашид Рустам Оглы — ФИО и ИНН полностью совпадают с данными бывшего замминистра связи и экс-главы Nokia в России.
РБК 12:22
Политика
Лавров встретился с бывшим госсекретарём США Киссинджером
Глава российского МИД Сергей Лавров в рамках участия в Генеральной ассамблее ООН посетил бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера.
RT на русском 21:55
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Общество
Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска
Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
Газета.Ru 01:52