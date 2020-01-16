Происшествия
РБКНеизвестный открыл стрельбу в суде в Кузбассе
Мужчина открыл стрельбу в здании суда, где работают мировые судьи, в Новокузнецке Кемеровской области, один человек погиб. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на региональный Центр медицины катастроф. Еще одна женщина получила ранение.
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Новым премьер-министром России может стать Михаил Мишустин
Новым премьер-министром России может стать глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
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Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Происшествия
Человек погиб в результате обрушения породы в Оренбургской области
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В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика.
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Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Политика
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Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о "большой тревоге" из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в среду.
Происшествия
Задержанный россиянин покончил с собой в отделе полиции
В Алтайском крае задержанный мужчина покончил с собой в местном отделе полиции.
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Политика
Мишустин попал в базу «Миротворца»
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Политика
США и Китай подписали первую фазу торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первую часть торговой сделки.
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Польша "внезапно" стала врагом России, поддержав госпереворот на Украине, заявила профессор Ягеллонского университета Анна Разьны.
Биатлон
Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Политика
Путин потребовал запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет на иностранное гражданство для ряда чиновников.
Энергетика
Минэнерго Казахстана получило запрос от Белоруссии на поставку нефти
Казахстанское Минэнерго получило запрос от белорусского концерна «Белнефтехим», касающийся поставок нефти.
Кино
Фёдор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
Политика
Мишустин не поехал на «Гайдаровский форум»
На «Гайдаровском форуме» вместо главы ФНС выступит его заместитель Алексей Оверчук. Он примет участие в сессии «Налоги в цифровом мире».
Кино
Менеджер HBO назвал сроки премьеры приквела «Игры престолов»
Глава отдела программ HBO Кейси Блойс сообщил поклонникам «Игры престолов», когда они могут ожидать премьеры сериала «Дом дракона».
Здоровье
В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка
В октябре прошлого года года у студентки обнаружили проблемы с сердцем и почками, в результате чего она обратилась в организации благотворительного характера.
Политика
Гончарук обозначил главную цель властей Украины
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о стремлении «сломать старую систему» для перезагрузки страны.
Политика
Соратник Джулиани: Трамп угрожал лишить Украину помощи
Соратник Руди Джулиани, личного адвоката президента США, Лев Парнас заявил, что глава государства Дональд Трамп угрожал лишить Украину любой помощи.
Футбол
Собрание клубов РПЛ рассмотрит вопрос расширения Премьер-лиги
16 января на заседании общего собрания клубов Российской Премьер-лиги в Москве будет рассмотрен вопрос об увеличении числа команд в элитном дивизионе чемпионата России с 16 до 18.
Авто
Концерн Kia потратит 25 млрд долларов на электромобили и автопилот
Линейка Kia к 2025 году пополнится 11 электрокарами, в их числе новинка по мотивам концепта Imagine.
Происшествия
Покойному Эпштейну на Виргинских островах предъявили новый иск
Судебный иск возбужден прокуратурой на Виргинских островах против покончившего жизнь самоубийством в тюрьме США финансиста Джеффри Эпштейна, 16 января сообщает Associated Press (AP).
Политика
В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны
Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
Происшествия
На борту самолёта Петербург-Мурманск возникла нештатная ситуация
В четверг, 16 января, на борту авиарейса Петербург-Мурманск возникла нештатная ситуация. Это следует из данных системы Flightradar24.
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