Происшествия

РБКРБКНеизвестный открыл стрельбу в суде в Кузбассе

Мужчина открыл стрельбу в здании суда, где работают мировые судьи, в Новокузнецке Кемеровской области, один человек погиб. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на региональный Центр медицины катастроф. Еще одна женщина получила ранение.
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Опубликовано видео с места стрельбы в здании новокузнецкого суда

РИА Новости02:52

Море крови, смертельное оружие: появилось видео с места убийства в новокузнецком суде

Город новостей03:00

СК опубликовал видео изнутри здания мирового суда под Кемерово, где произошла стрельба

ТК Звезда00:54

Источник: стрелявший в суде Новокузнецка был потерпевшим по делу о порче имущества

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В Кузбассе медики рассказали, в каком состоянии находится женщина, раненая стрелком

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Один человек погиб при стрельбе в суде в Новокузнецке

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