Один человек погиб в результате подрыва автомобиля под Киевом.

Неизвестный подорвал автомобиль под Киевом, один человек погиб

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