Происшествия
РБКВзрыв машины с российско-украинским бизнесменом в Киеве попал на видео
В сети появилась видеозапись момента взрыва автомобиля на трассе в Киеве, в результате которого, по предварительным данным, пострадал российско-украинской бизнесмен, руководитель одной из фармацевтических компаний Игорь Сало. Видеозапись размещена на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.
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Политика
Россия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, указала, что пока никаких официальных заявлений в отношении выхода США из Договора по открытому небу сделано не было, при этом она отметила, что Москва считает соглашение важным инструментом обеспечения европейской безопасности.
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Происшествия
Раскрыта цель нападения на бывшего мэра российского города
Возглавлявший Киселевск на протяжении 16 лет Лаврентьев был убит рядом с собственным домом в окрестностях города в ночь на 1 ноября.
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Авто
Toyota представила новый кроссовер Raize за миллион рублей
Японский автопроизводитель Toyota представил новый компактный кроссовер Toyota Raize.
Общество
Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс
Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян
Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
Происшествия
ФСИН проверит красноярскую колонию, где заключенного окунули в унитаз
Происшествия
В полиции Кемерова подтвердили задержание стрелявшего в адвоката
В полиции Кемерова подтвердили задержание мужчины, стрелявшего в соучредителя крупной коллегии адвокатов "Регионсервис" Алексея Учителя.
Гаджеты
Представили 108-Мп смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro
Компания Xiaomi представила новые смартфоны Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. Это девайсы примечательны тем, что у них имеется камера в 108 Мп.
Армия и оружие
Советский комплекс «Метис» уничтожил Т-155 Firtina
Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Культура
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о потере ребенка
Певица Наташа Королева (настоящее имя - Наталия Порывай) в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" Вячеслава Манучарова рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных фотографий и общественной травли.
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
Экономика
Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
Политика
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в шоке от проблем на харьковских заводах, которые входят в структуру государственного концерна "Укроборонпром", и поручил правительству разобраться в ситуации.
Шоу-бизнес
Сергей Белоголовцев рассказал о борьбе за жизнь сына с диагнозом ДЦП
Сергей Белоголовцев рассказал о том, как на протяжении долгих лет борется вместе с женой за жизнь сына с диагнозом ДЦП.
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления вредной хурмы
Специалист советует есть хурму дважды–трижды в неделю, что важно, в свежем виде, так как плоду противопоказана термическая обработка.
Общество
СМИ узнали о планах ВС оставить срок давности по налоговым преступлениям
Пленум Верховного суда (ВС) исключил из рабочего проекта постановления о налоговых преступлениях формулировку, которая де-факто отменила бы срок давности по налоговым преступлениям.
Шоу-бизнес
У 19-летней дочери телеведущей Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова, дочь телеведущей Ларисы Гузеевой, рассказала в соцсетях, что у нее вновь нашли опухоль.
Политика
Новую украинскую резолюцию по Крыму рассмотрят в ООН
Резолюция осуждающая нарушения прав человека и незаконное установление Россией законов и управления в регионе была принята генеральной ассамблеей ООН 17 декабря 2018 года .
Политика
Британский МИД высмеял заявления о вмешательстве РФ в дела Лондона
Глава МИД Великобритании указал на то, что доклад о «российском вмешательстве» не содержит какой-либо информации.
Происшествия
Жену «киборга» , воевавшую на Донбассе, арестовали в день суда над мужем
На Украине арестовали жену «киборга» Владислава Геращенко Ирину. Женщина и сама «героический» персонаж, которая воевала под позывным «Пума».