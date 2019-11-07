Происшествия

РБКРБКВзрыв машины с российско-украинским бизнесменом в Киеве попал на видео

В сети появилась видеозапись момента взрыва автомобиля на трассе в Киеве, в результате которого, по предварительным данным, пострадал российско-украинской бизнесмен, руководитель одной из фармацевтических компаний Игорь Сало. Видеозапись размещена на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.
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