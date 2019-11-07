Происшествия
ФАННеизвестный подорвал автомобиль в Киеве, есть погибшие
Неизвестный мотоциклист в Киеве подъехал к автомобилю на Житомирской трассе и бросил на крышу взрывное устройство. Об этом сообщают в соцсетях очевидцы произошедшего.
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В Киеве на крышу «мерседеса» бросили взрывное устройство, есть жертвы
Московский Комсомолецвчера в 16:25
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Политика
США пока не ответили России на приглашение Трампа в Москву
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва пока не получила ответ от Вашингтона по поводу приглашения президента США Дональда Трампа посетить российскую столицу по случаю 75-летия Победы в мае 2020 года.
RT на русском 03:35
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
ToDay News Ufa вчера в 11:14
Политика
Украина закрыла КПП на границе с Крымом
Украина прекратила пропуск лиц через государственную границу на КПП Каланчак со стороны России (автомобильный пункт пропуска Армянск) из-за строительных работ повышенной опасности.
РБК 03:30
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов: «Пока жена не беременная, может получить сразу леща»
Оказывается, еще четыре месяца назад модель любила «выносить мужу мозг». И за это легко могла получить от него «леща».
Блокнот.ру 02:05
Политика
Комитет солдатских матерей уволил руководителя
Коммерсантъ вчера в 18:04
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Футбол
Сарри объяснил замену Роналду в матче с «Локомотивом»
Спорт-Экспресс вчера в 15:47
Политика
Россия и Казахстан определили границу между странами
РИА Новости 02:29
Общество
Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой
Главный врач миасской городской больницы № 2 Денис Маханьков был уволен с 7 ноября, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
РБК 02:26
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Наука
Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет
Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.
RT на русском 03:04
Происшествия
СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове
Газета Кемерова вчера в 23:10
Политика
От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily вчера в 03:38
Происшествия
В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе
На нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске произошел пожар, пострадали пять человек, возгорание локализовали, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
РБК 02:22
Технологии
Как смартфоны шпионят за своими пользователями
Если техника может шпионить, не делает ли она это уже. Этим вопросом озадачился корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов.
Пятый канал вчера в 14:32
Происшествия
В мэрию Каспийска пришли с обысками
На допрос после обысков в кабинете забрали замглавы администрации города Заура Римиханова.
BFM.ru 03:42
Политика
Президентский борт вылетел в Омск
Город55.ру 03:46
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 05 ноября в 16:21
Политика
Комиссия Госдумы даст оценку выступлению депутата Рашкина
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по этике по факту скандального выступления депутата от КПРФ Валерия Рашкина, сообщает Regnum.
РИАМО вчера в 03:22
Происшествия
Жителей Новгородской области эвакуируют из-за масштабного паводка
В Новгородской области спасатели эвакуируют десятки жителей в населенных пунктах, которые оказались подтоплены в результате паводка.
РЕН ТВ вчера в 22:06
Общество
Минобрнауки изменит правила распределения бюджетных мест в вузах
Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения контрольных цифр приема в вузы.
Известия вчера в 14:58
Гаджеты
Xiaomi представила телевизоры Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro
Компания Xiaomi анонсировала в Китае серии Smart TV, Xiaomi Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro.
MobiDevices 05 ноября в 06:03
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru 05 ноября в 05:18
Политика
В МИД РФ назвали домыслами сообщения о российских наемниках в Ливии
Утверждения американского издания The New York Times о прибытии около 200 российских наемников в Ливию являются домыслами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
REGNUM 01:17
Экономика
Власти рассказали, где возьмут деньги на покрытие бюджетного дефицита
Тюменские власти рассказали, где возьмут средства на покрытие дефицита регионального бюджета в 2020 году — 57 млрд рублей.
РБК Тюмень 02:30
Общество
Роспотребнадзор выявил на российской границе 1806 инфицированных людей
Эксперты Роспотребнадзора выявили на границе России 1,8 тысячи человек с подозрениями на инфекционные заболевания.
ТК Звезда 03:41
Гаджеты
Анонсирована беззеркальная всепогодная камера Leica SL2 стоимостью 6000 долларов
Leica SL2 является беззеркальным полнокадровым устройством во всепогодном исполнении премиум класса.
Актуальные Новости 03:34