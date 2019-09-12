Политика
ТАССНеизвестный проник в торгпредство России в Лондоне
Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб недвижимости и автопарку. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:46, Вашингтон
Происшествия
Никас Сафронов попал в аварию в Барвихе
РИА Новости 14:43
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости 07:01
Армия и оружие
Минобороны опровергло заявления НАТО о размещении ракет РФ в Европе
В Министерстве обороны России назвали заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о размещении российских ракет в Европе и нарушении РФ Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) бездоказательными.
Известия 15:03
Хоккей
Обрушение «Арены Омск» попало на видео
В социальных сетях жители Омска выложили видео обрушения ледового дворца – «Арены Омск», где свои домашние матчи проводил «Авангард».
ProstoProSport 13:24
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика
Фигурант дела MH17 Цемах вернулся в ДНР после обмена России и Украины
Подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах вернулся в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР), рассказала его дочь Мария «Интерфаксу».
Коммерсантъ 15:36
Авто
На смену Mitsubishi Pajero придет новая модель
Предполагалось, что у Mitsubishi Pajero появится прямой преемник, но оказалось, что ему на смену придет новая модель.
Tvoe-avto.com 10 сентября в 06:42
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА Новости 13:05
Авто
Skoda назвала сроки появления нового Skoda Rapid в России
Автоновости дня вчера в 08:43
Культура
Тарантино согласился на интервью Собчак
В новом выпуске шоу "Осторожно, Собчак" одним из гостей стал Квентин Тарантино.
VSE42.RU вчера в 05:11
Хоккей
«Спартак» одолел рижское «Динамо» и прервал серию из трех поражений
ProstoProSport 14:53
Наука
«Влюблённые из Модены» оказались мужчинами
Пара скелетов, известных как "влюблённые из Модены", принадлежат двум мужчинам.
Газета Metro 14:47
Кино
Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.
ИнфоСМИ вчера в 13:25
Экономика
В России предложили установить минимальную цену на сигареты
По словам первого зампреда Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея Катасонова, стоимость 95% легальных сигарет составляет меньше 90 рублей, поэтому минимальная цена может составлять 85 рублей.
Восток-Медиа 09 сентября в 13:20
Игры
Побочные квесты в Cyberpunk 2077 будут влиять на основной сюжет. В игре будет аналог ведьмачьих контрактов из «Ведьмака 3»
В субботу проведем турнир по кастомке Overthrow 2.0.
Cyber.sports.ru 03:27
Космос
На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода
Ученые пришли к выводу о потенциальной пригодности небесного тела для жизни, потому что оно имеет: атмосферный слой, подходящий диапазон температуры воздуха (от 0 и до 40 градусов Цельсия) и воду в жидком состоянии.
Пятый канал 00:53
Происшествия
Российский турист утонул в Абхазии
В курортном городе Абхазии Пицунде утонул российский турист, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь МЧС республики Мизан Ломиа.
Интерфакс 16:21
Происшествия
Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов
Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.
Известия 09:19
Происшествия
Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов
RT на русском 06:45
Политика
Переговоры Путина и Нетаньяху заняли около трех часов
Как сообщает ТАСС, беседа продолжалась на протяжении около трех часов.
РЕН ТВ 15:54
Политика
Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском 10:38
Политика
Захарова ответила на вопрос Цимбалюка
RT на русском 11:16
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 10 сентября в 03:27
Происшествия
Прокуратура Рима нашла виновных в обрушении эскалатора с фанатами ЦСКА
Итальянская полиция в четверг провела операцию по делу об обрушении эскалатора на станции римского метро "Репубблика", на которой в октябре 2018 года пострадали болельщики московского футбольного клуба ЦСКА.
РИА Новости 05:00