Политика

ТАССТАССНеизвестный проник в торгпредство России в Лондоне

Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб недвижимости и автопарку. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Неизвестный на днях проник на территорию торгпредства России в Лондоне

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