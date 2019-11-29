Происшествия
РИА НовостиПри нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
Пострадавшими в результате нападения с ножом на торговой улице нидерландской Гааги являются несовершеннолетние, сообщает полиция города.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 22:59, Ашберн
Футбол
«Арсенал» объявил об увольнении Эмери
Испанский специалист Унаи Эмери отправлен в отставку с поста главного тренера «Арсенала».
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
В результате погибли все, кто находился в легковом автомобиле - двое взрослых и трое детей.
Общество
NASA приобретет два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС
Согласно информации, появившейся на сайте госзакупок США beta.sam.gov, NASA купит два места на российских кораблях "Союз" для полетов на МКС.
Политика
Глава ДНР прокомментировал закон о госгранице
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал закон, который устанавливает границы ДНР в пределах Донецкой области.
Политика
Исландия пригласит Путина на саммит Арктического совета
Исландия пригласит президента России Владимира Путина на саммит Арктического совета.
Биатлон
Оглашён состав биатлонной сборной России на смешанную эстафету
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Футбол
«Оренбург» показал, как готовится к матчу с «Сочи»
ФК «Оренбург» опубликовал видео, на котором команда готовится к очередному матчу РПЛ. Игра против «Сочи» пройдет на стадионе «Фишт».
Общество
Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в «поджоге лесов» Амазонии
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в спонсировании неправительственных организаций (НПО), которые предположительно устраивают лесные пожары в Амазонии.
Авто
Стартовало производство нового поколения Skoda Octavia
В пресс-релизе чешской компании говорится о том, что запуск сборки нового поколения модели Octavia на главном заводе в Млада-Болеславе знаменует собой начало новой главы во впечатляющей истории успеха бренда, а также отмечается, что были вложены средства в обновление производственных линий, что позволило создать лучшую Octavia к её 60-летию.
Политика
Украине предрекли гибель из-за газа
По мнению эксперта, именно голубое топливо может привести к «гибели Украины», так как страна слишком «привязалась к газовой трубе».
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд
Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Авто
Для инспекторов ГИБДД введут новый запрет
Согласно новому запрету, сотрудники ГИБДД лишаются права снимать регистрационные знаки, но, при этом, они также смогут ввести запрет на дальнейшую эксплуатацию транспортного средства, до тех пор, пока не будут устранены нарушения.
Происшествия
Установлена личность устроившего теракт на Лондонском мосту
Британская полиция установила личность мужчины, устроившего теракт на Лондонском мосту.
Политика
Apple анализирует политику определения границ после решения по Крыму
Корпорация Apple проводит углубленный анализ политики определения оспариваемых границ в своих приложениях, после того как компания в сервисе "Погода" обозначила Крым российским, заявила пресс-секретарь Apple Труди Мюллер агентству Рейтер.
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Портал Downdetecor сообщил, что пользователи некоторых стран заявили о сбое в работе социальной сети Twitter.
Политика
На Украине назвали условие для прямых поставок газа из России
Украина может рассмотреть вариант прямых поставок газа из России, если цена газ будет привязана к европейскому индикатору.
Происшествия
Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил об отсутствии «российской угрозы»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит угрозы или агрессивных действий со стороны России, но рассматривает Москву как «стратегический вызов».
Спорт
Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
Происшествия
Девушка умерла в отделе полиции Оренбурга
В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения. Следственные органы уже начали проверку.
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.
Происшествия
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
Политика
Песков рассказал о последствиях ухода от закона о статусе Донбасса
Попытки «дрейфовать» в сторону от закона об особом статусе Донбасса осложнят урегулирование ситуации на Украине, заявил 29 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Наука
Впервые во Вселенной в самом холодном месте создано вещество
Общество
Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына
В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Футбол
Стали известны слова Месси, сказанные им игрокам «Барселоны» перед ответным матчем с «Ливерпулем» в ЛЧ
На экраны выпущен документальный фильм Matchday, который рассказывает о крахе «Барселоны» в ответном матче против «Ливерпуля» (0:4) в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2018/19.