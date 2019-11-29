Пострадавшими в результате нападения с ножом на торговой улице нидерландской Гааги являются несовершеннолетние, сообщает полиция города.

При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние

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