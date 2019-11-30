Происшествия

Life.ruLife.ruНеизвестный с ножом напал на прохожих в Гааге

Несколько человек ранены, сообщает пресс-служба местной полиции. На месте происшествия работает полиция, обстоятельства инцидента устанавливаются. Ранее сегодня в Лондоне мужчина также с ножом напал на прохожих.
Читать в источнике
Комментировать42

Подробнее о событии

Все пострадавшие при нападении в Гааге оказались несовершеннолетними

Lenta.ruвчера в 19:03

Трое раненых при нападении с ножом в Гааге оказались несовершеннолетними

РБКвчера в 18:53

Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы

РИА Новостивчера в 18:08

Нападение мужчины с ножом на прохожих в Гааге: что известно

Известиявчера в 19:34

Полиция сообщила, что пострадавшие при нападении в Гааге являются несовершеннолетними

ТАССвчера в 17:32

Нидерландская полиция не считает нападение с ножом в Гааге терактом

Интерфаксвчера в 17:04

Все пострадавшие в Гааге выписаны из больницы

RT на русскомвчера в 18:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:32, Ашберн
Общество

Жизнь пензенцев с 1 декабря изменится

Маркировка продукции С 1 декабря расширится список товаров, которые подлежат обязательной маркировке.
Пенза-взгляд 27 ноября в 06:10
Экономика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд

Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
РБК вчера в 17:12
Авто

Компания Volvo представила гибридный кроссовер XC60 для России

Российские дилеры Volvo принимают заказы на гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine, который доступен в двух комплектациях – Inscription и R-Design, стоимостью в 5 379 000 и 5 499 000 рублей соответственно.
Shraibikus News вчера в 11:50
Политика

Украине предрекли гибель из-за газа

По мнению эксперта, именно голубое топливо может привести к «гибели Украины», так как страна слишком «привязалась к газовой трубе».
Известия вчера в 15:41
Армия и оружие

В Китае предупредили о затаившейся ядерной державе

В мире затаилась ядерная держава, которая долгое время не привлекала к себе внимания, — Япония.
Lenta.ru 00:26
Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

В результате погибли все, кто находился в легковом автомобиле - двое взрослых и трое детей.
Российская газета вчера в 22:11
Происшествия

Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят

В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
РБК вчера в 05:27
Политика

Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма

Американская корпорация Apple решила пересмотреть политику обозначения в своих приложениях «спорных» границ и территорий после того, как в сервисе «Погода» Крым начал отображаться российским.
Известия вчера в 23:53
Общество

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей

Мэр Кемерово Илья Середюк в беседе с "Газетой.Ru" выразил надежду, что купленная за 18 миллионов рублей ель еще долго не потребует замены.
РИА Новости 28 ноября в 05:50
Культура

Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Газета.Ru 28 ноября в 14:20
Политика

В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России

Украину может ждать непростая зима, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в интервью телеканалу RT.
РИА Новости вчера в 21:45
Здоровье

Больная муковисцидозом девушка-подросток вышла на пикет к Минздраву РФ

Девушка-подросток вышла на одиночный пикет напротив здания Минздрава в Москве.
Общественное телевидение России вчера в 10:11
Политика

В Севастополе арестовали россиянку по делу о шпионаже в пользу Украины

Ленинский районный суд Севастополя заключил под стражу россиянку по делу о шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 03:08
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Газета.Ru вчера в 21:38
Космос

Планетологи «омолодили» кольца Сатурна до 100 млн лет

Сегодня с помощью новых исследований космического аппарата Cassini планетологи «омолодили» их до 100 млн лет.
Актуальные Новости 27 ноября в 00:14
Музыка

Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом

Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
Super.ru 28 ноября в 03:28
Общество

«Газпром» подчеркнул, что поставки по СП-2 не будут зависеть от Киева

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал руководитель управления департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Алексей Мирошниченко.
Вести.Ru вчера в 08:33
Политика

В Госдуме оценили ответ Макрона на послание Путина

Ответ президента Франции Эммануэля Макрона на письмо Владимира Путина с предложением о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе достаточно логичный, заявил первый зампред комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT.
РИА Новости 28 ноября в 20:19
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
Дождь 28 ноября в 09:48
Технологии

Хакеры создали новый вирус для хищения денег у банков России

Новый вирус для хищения денег через мобильные банковские приложения появился в России.
Политика Сегодня вчера в 01:52
Здоровье

Врачи оценили народные средства лечения простуды и гриппа

Многие народные средства лечения гриппа и простуды малоэффективны и даже могут навредить. Об этом «Вечерней Москве» рассказали врачи.
Lenta.ru вчера в 13:18
Происшествия

Подозреваемый в нападении на Лондонском мосту был судим за терроризм

Подозреваемый в нападении на прохожих с ножом на Лондонском мосту был ранее судим за преступления, связанные с терроризмом, сообщается на сайте лондонской полиции.
Коммерсантъ вчера в 23:50
Спорт

Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
RT на русском вчера в 07:28
Футбол

Слуцкий подал в отставку после пятого подряд поражения «Витесса»

Сразу после поражения от «Херенвена» Леонид Слуцкий объявил о решении покинуть пост главного тренера «Витесса».
РБК вчера в 17:01
Происшествия

Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
РИА Новости вчера в 20:50
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:33
Игры

Диабло может вернуться в будущих расширениях Diablo IV

Рассматривая [основную игру] как первую главу книги, в которой ключевым персонажем истории является Лилит, хорошо знать, что есть ещё другие персонажи, которые могут вернуться в будущем.
3DNews 27 ноября в 13:51
Музыка

Светлана Лобода представила последний трек в своем привычном стиле

Украинская певица Светлана Лобода представила в инстаграме новый трек "Мира мало", которым попрощалась с привычным для исполнительницы звучанием.
РИА Новости вчера в 04:39
Хоккей

Малкин впервые за 7 лет набрал 5 очков за матч в НХЛ

5 очков за игру Малкин набрал в восьмой раз в НХЛ и впервые за 7 лет.
Sport.ru 28 ноября в 02:00
Шоу-бизнес

57-летняя Роза Сябитова удивила подписчиков обнажённой фотографией

Публикация сопровождается целой серией фотографий Сябитовой в разных образах, а самое первое фото показывает Розу в пикантном виде полностью без одежды.
Discover24 вчера в 04:12
ещё по теме
Главное