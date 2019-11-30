Происшествия
Life.ruНеизвестный с ножом напал на прохожих в Гааге
Несколько человек ранены, сообщает пресс-служба местной полиции. На месте происшествия работает полиция, обстоятельства инцидента устанавливаются. Ранее сегодня в Лондоне мужчина также с ножом напал на прохожих.
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Жизнь пензенцев с 1 декабря изменится
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