Несколько человек ранены, сообщает пресс-служба местной полиции. На месте происшествия работает полиция, обстоятельства инцидента устанавливаются. Ранее сегодня в Лондоне мужчина также с ножом напал на прохожих.

Неизвестный с ножом напал на прохожих в Гааге

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