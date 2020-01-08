Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНеизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован

Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
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Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован

РИА Новости03:00

Неизвестный ворвался в аэропорт Одессы и заявил о бомбе

Известия03:06

В Одессе неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт и заявил о бомбе

Газета.Ru02:47

В одесском аэропорту задержали призывавшего к эвакуации мужчину

РБК05:39

Аэропорт в Одессе эвакуировали из-за сообщений о минировании

Российская газета03:27

Неизвестный заехал на автомобиле в терминал аэропорта Одессы, заявив о его минировании

ТАСС05:54

В одесский аэропорт на микроавтобусе ворвался мужчина и сообщил о минировании

Московский Комсомолец03:13
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Происшествия

Обнаружены «черные ящики» разбившегося Boeing в Иране

BFM.ru 04:38
Политика

Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

"Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полётов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учётом произошедших там последних событий", - сказал Осипов.
РИА Новости 06:14
Происшествия

Авиакомпания назвала имена членов экипажа разбившегося в Иране Boeing

Перевозчик Незалежной «Международные авиалинии Украины» (МАУ) опубликовал имена членов экипажа потерпевшего катастрофу в Тегеране Boeing 737-800.
Пятый канал 06:46
Общество

В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»

РИА Новости 06 января в 16:45
Происшествия

Несколько человек погибли в ДТП в Подмосковье

Два легковых автомобиля столкнулись в Подмосковье, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.
Интерфакс 06:27
Происшествия

Украинец спасся, решив вылететь из Тегерана на день позже

Украинец, международный обозреватель, Андрей Бузаров остался в живых, не полетев сегодня из Тегерана в Киев на рейсе "Международный авиалиний Украины".
Московский Комсомолец 07:02
Общество

Правительство утвердило правила маркировки ряда товаров

Правительство России утвердило правила маркировки товаров легкой промышленности, шин и покрышек, фототоваров и парфюмерной продукции.
Газета.Ru 04:16
Футбол

Черышев заинтересовал китайский клуб

29-летний полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев попал в сферу интересов китайского клуба, сообщил журналист El Chiringuito TV.
Sport.ru 04:29
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 06:29
Гаджеты

Nokia 6.1 Plus получил Android 10

Месяц назад HMD Global объявила о начале распространения стабильной версии операционной системы Android 10 для смартфона Nokia 7.1.
iXBT.com вчера в 01:32
Финансы

Индекс Мосбиржи впервые превысил отметку в 3100 пунктов

Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку в 3100 пунктов, обновив исторический максимум.
ТАСС 06:09
Политика

Украина приостановила полеты над Ираном

Киев приостановил полеты над территорией Ирана до выяснения причин крушения украинского самолета Boeing 737-800 возле Тегерана.
Вести.Ru 05:40
Общество

В аэропортах России снова разрешили курить

Закон, по которому пассажирам вновь разрешили курить в аэропортах, вступает в силу 8 января.
URA.Ru вчера в 22:19
Армия и оружие

В Иране заявили о второй волне ракетных ударов по базам США

В Ираке началась вторая волна ракетных ударов по американским базам. Об этом сообщает иранское агентство TASNIM.
Gazeta.SPb вчера в 20:07
Политика

Турция поднимет вопрос о «деоккупации» Крыма во время визита Путина

Турецкие власти поднимут вопрос о «деоккупации» Крыма во время официального визита в страну президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 05:59
Армия и оружие

Двигатель для ПАК ДА протестируют на «летающей лаборатории» Ил-76

Известно, что в рамках испытаний двигатель для ПАК ДА будет установлен на так называемую «летающую лабораторию» на базе военно-транспортного самолета Ил-76.
ГЛАС.RU 05:32
Гаджеты

Новая опция OnePlus предотвратит перезарядку телефона

В OnePlus разработали «Оптимизированную зарядку», которая при использовании в ночное время автоматически отключит зарядный блок при 80% заряда батареи, и перед тем как проснется пользователь она автоматически включится и продолжит заряжать устройство.
Astera 05:04
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ожидают рождения второй дочери

В июле 2018 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь Милана, а в сентябре минувшего года пара сообщила об ожидании ещё одного малыша.
OAnews вчера в 00:59
Политика

Путин и Эрдоган проводят переговоры в Стамбуле

В Стамбуле начались переговоры Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
РИА Новости 06:48
Гаджеты

Анонсированы защищенные умные часы Amazfit T-Rex

Planet Today 02:22
Происшествия

Житель Петербурга два года хранил труп на балконе, пишут СМИ

Владелец помещения более двух лет хранил тело на балконе. Кем ему приходится умерший, не сообщается. Следственный комитет начал проверку.
РИА Новости 05:28
Происшествия

В Новосибирской области произошел крупный пожар в торговом комплексе

В городе Искитим (Новосибирская область) загорелось здание торгового комплекса «Центральный».
Коммерсантъ 04:52
Технологии

Роспатент назвал самые интересные российские изобретения за 2019 год

Роспатент составил рейтинг самых интересных изобретений, запатентованных в России в течение 2019 года.
Давыдов.Индекс вчера в 10:03
Кино

Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более миллиарда рублей

Труд 06 января в 08:15
Хоккей

Игорь Ларионов объяснил свои слова о коррупции в МХЛ и ВХЛ

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал свои слова о коррупции в ВХЛ и МХЛ.
Спорт-Экспресс 05:51
Футбол

Эмери намерен вернуться в чемпионат Испании

Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери сообщил, что хочет вернуться в испанский чемпионат.
Чемпионат 03:41
Футбол

«Малага» отстранила тренера от работы из-за пикантного видео

«Малага» отстранила главного тренера Виктора Санчеса от работы, так как в Сеть попало видео с его членом.
Чемпионат вчера в 15:12
Шоу-бизнес

Пугачева удивила поклонников стройной фигурой в брюках

Подписчики Галкина обратили внимание на то, что в светлых брюках Пугачева выглядит очень молодо.
Газета.Ru 05:52
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 06 января в 03:50
Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru вчера в 23:40
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