Происшествия

Экономика сегодняЭкономика сегодняПолиция получила информацию о минировании аэропорта Одессы

Украинская полиция получила данные о том, что в терминале аэропорта Одессы находится взрывное устройство. Об этом неизвестный житель города лично сообщил сотрудникам авиагавани. Неизвестный мужчина прибыл в аэропорт Одессы на микроавтобусе утром 8 января.
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