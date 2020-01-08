Происшествия
Экономика сегодняПолиция получила информацию о минировании аэропорта Одессы
Украинская полиция получила данные о том, что в терминале аэропорта Одессы находится взрывное устройство. Об этом неизвестный житель города лично сообщил сотрудникам авиагавани. Неизвестный мужчина прибыл в аэропорт Одессы на микроавтобусе утром 8 января.
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Samsung представила виртуальную клавиатуру для смартфонов
Компания Samsung представила виртуальную клавиатуру SelfieType, которая позволит использовать любую горизонтальную поверхность для набора текста.
Происшествия
Иран отказался передавать США черные ящики разбившегося «боинга»
Политика
Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»
Трубопровод доставит газ в Турцию, а также в страны Южной, Юго-восточной и Центральной Европы.
Гаджеты
В Сети раскрыт дизайн iPhone SE 2, нового смартфона Apple
Общество
В Японии выдали ордер на арест супруги экс-главы Nissan
Во вторник Прокуратура города Токио получила ордер на арест Кароль Гон — супруги экс-главы франко-японского автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона.
Общество
В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»
Культура
Программа «60 минут» стала самым популярным политическим шоу в России
Эксперты выяснили, что программа «60 минут» по итогам 2019 года стала лучшим политическим шоу в России.
Армия и оружие
Спикер парламента Ирака осудил нарушение своего суверенитета Ираном
Спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси осудил авиаудары Ирана по военным базам США, находящимся на иракской территории, поскольку это нарушает суверенитет страны.
Футбол
Солтмурад Бакаев подписал контракт с «Рубином»
Полузащитник московского «Спартака» Солтмурад Бакаев подписал пятилетний контракт с казанским «Рубином», сообщает «Чемпионат».
Происшествия
В Москве таксист из Киргизии избил школьника на глазах у его матери
В Москве водитель такси на глазах у матери избил 14-летнего школьника.
Армия и оружие
Президент Ирана пообещал «отрезать ногу» США на Ближнем Востоке
Президент Ирана Хасан Рухани сравнил убийство командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани силами США с потерей человеком руки и обещал, что не оставит это без ответа, сообщает Fars.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепцию «Аватара-2»
Постановщик Джеймс Кэмерон показал концепты сиквела «Аватара» в неожиданном месте — во время презентации автомобильной компании Daimler на выставке технологий CES 2020.
Общество
В Омске детям подарили конфеты с Путиным
Шоу-бизнес
Самбурская назвала российских туристов быдлом
Армия и оружие
Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе
Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Происшествия
Пираты похитили двух россиян у берегов Нигерии
В ноябре 2018 года пираты захватили норвежский сухогруз у берегов Бенина и похитили девятерых членов экипажа.
Здоровье
В Китае растет количество заболевших неизвестной пневмонией
В Китае растет количество заболевших неизвестной пневмонией, сейчас их уже 59 человек, семеро из которых находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.
Хоккей
Овечкин признан второй звездой игрового дня НХЛ
Происшествия
Очевидец о крушении Boeing в Иране: Самолет горел еще до падения
Очевидец рассказал о крушении украинского Boeing 737 в районе аэропорта Тегерана. По словам мужчины, лайнер загорелся еще в воздухе.
Политика
Украина приостановила полеты над Ираном после крушения в Тегеране
Украина приостановила полеты в воздушном пространстве над Ираном до установления причин крушения Boeing 737-800, который упал после взлета из аэропорта Тегерана утром 8 января, сообщил на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Хоккей
Ларионов объяснил свои слова о коррупции в МХЛ и ВХЛ
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов объяснил свои слова о коррупции в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), передает Sport24.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала о жизни после развода
Оксана Воеводина рассказала, как пережила развод с супругом Мухаммадом V. Она заявила, что сейчас ни с кем не имеет близких отношений.
Политика
Транзит танкеров через Ормузский пролив прекратили саудиты и Бразилия
Саудовская Аравия и Бразилия приостановили транзит нефтяных танкеров через Ормузский пролив.
Политика
Захарова прокомментировала связанную с Ираком «ошибку» Пентагона
В МИД России прокомментировали "ошибку" Пентагона, связанную с выводом американских войск из Ирака.
Футбол
«Ростов» расстался с исландцем Рагнаром Сигурдссоном
Пришедший в январе 2018 года из "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон сыграл за "Ростов" 53 матча.
Кино