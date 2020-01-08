с чего всё началось

Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован

Происшествия В Новосибирской области локализовали пожар в торговом комплексе Крупный пожар в торговом комплексе "Центральный" в городе Искитим Новосибирской области удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Хоккей Российский хоккеист Тренин подрался с капитаном «Бостона» Российский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин подрался с капитаном «Бостон Брюинз» Здено Харой во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Происшествия Солдат НАТО устроил дебош в СПА-центре в Таллине Солдат из дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО устроил дебош в СПА-центре в Таллине, сотрудникам заведения пришлось вызвать полицию, сообщил портал Delfi.

Общество Российский паспорт стал менее привлекательным В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.

Происшествия IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.

Кино Назван самый кассовый мультфильм в истории Компания The Walt Disney продолжает удерживать лидерство по производству кассовых проектов, ведь мультфильм «Холодное сердце-2» стал уже шестым фильмом, принесшим компании больше миллиарда долларов.

Шоу-бизнес Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.

Общество Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.

Политика Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Футбол Китайский клуб намерен приобрести Дениса Черышева Как сообщил журналист Хулио Суарес в эфире El Chiringuito TV, в скором времени Черышеву будет сделано предложение от одного из китайских клубов.