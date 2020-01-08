Происшествия
РИА НовостиНеизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован
Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
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с чего всё началось
По данным украинских правоохранителей, сейчас сообщение о минировании проверяется следственно-оперативными группами, взрывотехниками, кинологами и спасателями.Life.ru03:12
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В одесский аэропорт на микроавтобусе ворвался мужчина и сообщил о минировании
Московский Комсомолец03:13
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Армия и оружие
Трамп прокомментировал ракетные удары Ирана по базам США
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ракетные удары Ирана по базам США в Ираке. «Всё в порядке», — написал Трамп в Twitter.
Армия и оружие
В Иране пообещали дать пропорциональный ответ на все атаки США
Руководитель ведомства подчеркнул, что при атаке на военную базу США в Ираке были использованы ракеты малого радиуса действия.
Происшествия
В Новосибирской области локализовали пожар в торговом комплексе
Крупный пожар в торговом комплексе "Центральный" в городе Искитим Новосибирской области удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Армия и оружие
Страны НАТО ожидают реакцию США на ракетные удары Ирана
Европейские члены Североатлантического альянса ждут, как отреагирует Вашингтон на ракетные удары иранских военных по американским военным базам в Ираке.
Хоккей
Российский хоккеист Тренин подрался с капитаном «Бостона»
Российский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин подрался с капитаном «Бостон Брюинз» Здено Харой во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Происшествия
Солдат НАТО устроил дебош в СПА-центре в Таллине
Солдат из дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО устроил дебош в СПА-центре в Таллине, сотрудникам заведения пришлось вызвать полицию, сообщил портал Delfi.
Происшествия
Окончено расследование дела о нарушениях в тюрьме, где Цеповяз ел икру
Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, в которой осужденный Вячеслав Цеповяз ел крабов, красную икру и готовил шашлыки.
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Политика
Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Нетаньяху пообещал «сокрушительный удар» в случае атаки на Израиль
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что каждого, кто осмелится напасть на Израиль, ждет сокрушительный удар.
Кино
Объявлены номинанты на 72-ю премию Американской Гильдии сценаристов
Рано утром в понедельник были объявлены номинанты на 72-ю премию Американской Гильдии сценаристов.
Гаджеты
Появились первые тесты десятиядерного процессора Intel на новом сокете
Компания Intel пока не представила настольные процессоры Comet Lake.
Политика
Полеты украинских авиакомпаний над Ираном приостановлены
Правительство Украины приостановило полеты всех украинских авиакомпаний над территорией Ирана.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода
Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Происшествия
На Украине возбудили уголовное дело после авиакатастрофы в Иране
Футбол
Футболисты тульского «Арсенала» платят по две тысячи рублей за мат
Отвечая на один из вопросов, Сергей Ткачев рассказал, что в команде действует система штрафов за ненормативную лексику - 2000 рублей за мат.
Кино
Назван самый кассовый мультфильм в истории
Компания The Walt Disney продолжает удерживать лидерство по производству кассовых проектов, ведь мультфильм «Холодное сердце-2» стал уже шестым фильмом, принесшим компании больше миллиарда долларов.
Кино
Netflix опубликовал трейлер второго сезона «Полового воспитания»
Происшествия
В Москве таксист избил подростка
В Москве водитель такси избил 14-летнего подростка.
Политика
Пушков прокомментировал отказ Эстонии ратифицировать договор о границе
Россия не планировала ратифицировать договор о границе с Эстонией, заявил сенатор Алексей Пушков.
Гаджеты
Новый iPhone SE 2 впервые показали на видео
Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Политика
Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа
Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Футбол
Китайский клуб намерен приобрести Дениса Черышева
Как сообщил журналист Хулио Суарес в эфире El Chiringuito TV, в скором времени Черышеву будет сделано предложение от одного из китайских клубов.
Политика
В Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией
Недружественное отношение Латвии и всей Прибалтики в целом к России зависит от политики США.
Хоккей
Овечкин признан второй звездой игрового дня НХЛ
Российский нападающий и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня в НХЛ по итогам матчей вторника, сообщается на сайте турнира.