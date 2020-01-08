Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНеизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован

Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
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с чего всё началось
По данным
 украинских правоохранителей, сейчас сообщение о минировании проверяется следственно-оперативными группами, взрывотехниками, кинологами и спасателями.
Life.ru03:12

Подробнее о событии

Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован

РИА Новости03:00

Неизвестный ворвался в аэропорт Одессы и заявил о бомбе

Известия03:06

В Одессе неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт и заявил о бомбе

Газета.Ru02:47

Аэропорт в Одессе эвакуировали из-за сообщений о минировании

Российская газета03:27

В одесский аэропорт на микроавтобусе ворвался мужчина и сообщил о минировании

Московский Комсомолец03:13

Мужчина заехал на микроавтобусе в одесский аэропорт и закричал, что все заминировано

Вести.Ru03:09

Аэропорт в Одессе проверяют из-за сообщения о минировании

Говорит Москва02:57
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Происшествия

Найден второй «черный ящик» с разбившегося в Иране самолета

Эхо Москвы 04:33
Армия и оружие

Трамп прокомментировал ракетные удары Ирана по базам США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ракетные удары Ирана по базам США в Ираке. «Всё в порядке», — написал Трамп в Twitter.
RT на русском вчера в 21:57
Армия и оружие

В Иране пообещали дать пропорциональный ответ на все атаки США

Руководитель ведомства подчеркнул, что при атаке на военную базу США в Ираке были использованы ракеты малого радиуса действия.
News.ru 05:20
Происшествия

В Новосибирской области локализовали пожар в торговом комплексе

Крупный пожар в торговом комплексе "Центральный" в городе Искитим Новосибирской области удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 01:44
Армия и оружие

Страны НАТО ожидают реакцию США на ракетные удары Ирана

Европейские члены Североатлантического альянса ждут, как отреагирует Вашингтон на ракетные удары иранских военных по американским военным базам в Ираке.
News.ru 05:19
Хоккей

Российский хоккеист Тренин подрался с капитаном «Бостона»

Российский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин подрался с капитаном «Бостон Брюинз» Здено Харой во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 04:01
Происшествия

Солдат НАТО устроил дебош в СПА-центре в Таллине

Солдат из дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО устроил дебош в СПА-центре в Таллине, сотрудникам заведения пришлось вызвать полицию, сообщил портал Delfi.
Интерфакс вчера в 15:19
Происшествия

Окончено расследование дела о нарушениях в тюрьме, где Цеповяз ел икру

Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, в которой осужденный Вячеслав Цеповяз ел крабов, красную икру и готовил шашлыки.
РЕН ТВ 05:22
Общество

Российский паспорт стал менее привлекательным

В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Вести.Ru вчера в 08:19
Политика

Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 09:13
Армия и оружие

Нетаньяху пообещал «сокрушительный удар» в случае атаки на Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что каждого, кто осмелится напасть на Израиль, ждет сокрушительный удар.
Московский Комсомолец 05:08
Кино

Объявлены номинанты на 72-ю премию Американской Гильдии сценаристов

Рано утром в понедельник были объявлены номинанты на 72-ю премию Американской Гильдии сценаристов.
Кинобизнес сегодня 06 января в 15:06
Гаджеты

Появились первые тесты десятиядерного процессора Intel на новом сокете

Компания Intel пока не представила настольные процессоры Comet Lake.
iXBT.com 03:18
Политика

Полеты украинских авиакомпаний над Ираном приостановлены

Правительство Украины приостановило полеты всех украинских авиакомпаний над территорией Ирана.
ТАСС 05:20
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Интерфакс 06 января в 19:59
Происшествия

На Украине возбудили уголовное дело после авиакатастрофы в Иране

RT на русском 04:46
Футбол

Футболисты тульского «Арсенала» платят по две тысячи рублей за мат

Отвечая на один из вопросов, Сергей Ткачев рассказал, что в команде действует система штрафов за ненормативную лексику - 2000 рублей за мат.
Тульская пресса 05:14
Кино

Назван самый кассовый мультфильм в истории

Компания The Walt Disney продолжает удерживать лидерство по производству кассовых проектов, ведь мультфильм «Холодное сердце-2» стал уже шестым фильмом, принесшим компании больше миллиарда долларов.
ToDay News Ufa вчера в 13:55
Единоборства

Экс-чемпион UFC заявил о непобедимости Нурмагомедова

Профиль 03:04
Кино

Netflix опубликовал трейлер второго сезона «Полового воспитания»

Культуромания 03:03
Происшествия

В Москве таксист избил подростка

В Москве водитель такси избил 14-летнего подростка.
Газета.Ru 04:59
Политика

Пушков прокомментировал отказ Эстонии ратифицировать договор о границе

Россия не планировала ратифицировать договор о границе с Эстонией, заявил сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости вчера в 10:30
Гаджеты

Новый iPhone SE 2 впервые показали на видео

Профиль вчера в 16:11
Происшествия

В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Российская газета 06 января в 20:42
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 01:50
Общество

Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Известия вчера в 10:48
Политика

Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа

Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 12:48
Футбол

Китайский клуб намерен приобрести Дениса Черышева

Как сообщил журналист Хулио Суарес в эфире El Chiringuito TV, в скором времени Черышеву будет сделано предложение от одного из китайских клубов.
Российская газета 04:16
Политика

В Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией

Недружественное отношение Латвии и всей Прибалтики в целом к России зависит от политики США.
Российская газета 04:35
Хоккей

Овечкин признан второй звездой игрового дня НХЛ

Российский нападающий и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня в НХЛ по итогам матчей вторника, сообщается на сайте турнира.
РИА Новости 03:58
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