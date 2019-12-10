Происшествия
РИА НовостиНеизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро
Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Накануне аналогичные угрозы получили 22 объекта с массовым пребыванием людей: шесть торговых центров, 13 школ, два суда и храм Христа Спасителя.
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Происшествия
В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу
В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу в одной из палат.
Общество
Чиновнице из Ленобласти грозит увольнение за нецензурное слово
Глава Сосновоборского городского округа Ленинградской области Михаил Воронков прокомментировал нецензурное высказывание начальника отдела по молодежной политике Александры Поздняковой, которое она позволила себе во время выступления на молодежном форуме.
Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Политика
Зеленский назвал минские соглашения поражением Украины
Самым большим поражением в минских соглашениях Зеленский назвал вопрос получения Киевом контроля над российско-украинской границей в Донбассе.
Баскетбол
Тульский «Арсенал» исключили из Суперлиги за договорной матч
Тульский баскетбольный «Арсенал» выбыл из Суперлиги. Команду исключили за нарушение спортивных принципов – за договорной матч.
Спорт
Россию отстранили от Олимпиад и ЧМ на 4 года из-за допинга
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со сс ылкой на пресс-службу WADA.
Политика
Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США
Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Политика
В Германии выяснят, почему убитого в Берлине боевика не выдали России
Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой выдать организатора взрывов в метро Москвы, который был убит в августе текущего года в Берлине, но не нашла понимания, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Париже в ночь на вторник.
Футбол
Определились все соперники сборной России в рамках подготовки к ЕВРО
Сборная России по футболу сыграет товарищеские матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии перед чемпионатом Европы 2020 года, сообщается на сайте РФС.
Общество
В Турции вводят налог на проживание в отелях
С 1 января 2020 года в Турции вводят налог с туристов на проживание в отелях. Он составит 2% от стоимости гостиничного номера.
Здоровье
Депутаты Мосгордумы предложили увеличить штрафы за незаконную продажу лекарств в аптеках
Депутаты Мосгордумы предложили увеличить штрафы за нарушение лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности, а также за нарушение правил регистрации операций с сильнодействующими препаратами.
Здоровье
Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи в России на ближайшие три года.
Спорт
Российские гандболистки обыграли Черногорию и вышли в полуфинал ЧМ
Сборная России является лидером второй группы и обеспечила себе выход в полуфинал. На счету команды четыре победы в четырёх матчах.
Политика
Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Экономика
Подсчитано число россиян с черными зарплатами
Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Redmi K30
Redmi, бренд китайской компании Xiaomi, презентовал в Китае смартфон Redmi K30.
Общество
Диетолог назвала пять самых вредных продуктов новогоднего стола
Врач-диетолог Мария Дубская перечислила пять «антипродуктов» новогоднего стола, которые вреднее всего для организма и фигуры.
Армия и оружие
Ракету «Союз-6» оснастят модернизированным двигателем
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Авто
Lada Granta нового поколения появится в 2021 году
В сети появилась информация о новом поколении Lada Granta.
Общество
Педагоги казанской школы отдохнули в ОАЭ за деньги родителей учеников
Политика
Зеленский оценил пункты минских соглашений о границе как проигрыш Киева
Зеленский подчеркнул, что позиция президента России Владимира Путина по вопросу о границе соответствует заявленному в минских соглашениях.
Общество
Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику
Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить государственное финансирование производства микроэлектроники в России.
Финансы
Рубль повышается к доллару и евро
На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Наука
FDA приняла заявку на первое лекарство от болезни Альцгеймера
Биотехнологическая компания Biogen представила пересмотренные данные двух клинических испытаний адуканумаба - спорного средства для лечения болезни Альцгеймера.
Политика
В России уничтожили девять главарей террористов с начала года
С начала года российские силовики уничтожили 32 боевика, в том числе девять главарей банд, заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников на заседании НАК в Москве.
Футбол
«Джедай не справился». Уткин — о сезоне «Локомотива» с Сёминым
Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о нынешнем сезоне «Локомотива» и главном тренере команды Юрие Сёмине.