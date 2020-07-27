Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.