Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
В апреле-мае цена на российский газ обходилась Поднебесной в 183-184 доллара за тысячу кубометров, тогда как газ из Туркмении стоил 226 долларов, из Узбекистана – 212 долларов, из Казахстана – 192 доллара.
В апреле этого года Лаборатория реактивного движения NASA (JPL) объявила конкурс «Дорогая, я уменьшил полезную нагрузку NASA», наименование которого перекликается с названием фильма 1989 года «Дорогая, я уменьшил детей».