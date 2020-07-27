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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Неизвестный сообщил о минировании аэропорта Шереметьево

Неизвестный через электронную почту сообщил о минировании аэровокзала и всех самолетов на стоянках аэропорта Шереметьево.В источнике
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РИА Новости

Неизвестный сообщил о минировании аэропорта «Шереметьево»

РИА Новостивчера в 07:31
ТАСС

Информация об угрозе взрывов в аэропорту Шереметьево не подтвердилась

ТАССвчера в 08:57
DP.RU

Вместе с Петербургом аноним «заминировал» аэропорты Краснодара и Москвы

DP.RU26 июля в 10:02
Мойка78

Информация о заминировании аэропорта Пулково оказалась ложной

Мойка7826 июля в 13:42
Телеканал Санкт-Петербург

Информация о «минировании» «Пулково» не подтвердилась

Телеканал Санкт-Петербург26 июля в 13:37
Блокнот Краснодар

Анонимное сообщение о бомбе в аэропорту Краснодара оказалось ложным

Блокнот Краснодарвчера в 00:53
Югополис

СМИ: Краснодарский аэропорт снова «заминировали»

Югополис26 июля в 09:28
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости18:46
1,6K

Иран отбуксировал модель американского авианосца в Ормузский пролив

Иран отбуксировал недавно построенную модель американского авианосца типа Нимиц из порта Бендер-Аббас в Ормузский пролив, сообщило АР со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar Technologies.
Интерфаксвчера в 03:20
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Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новостивчера в 13:59
1,3K
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Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД

Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБКвчера в 09:13
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Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБКвчера в 15:06
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Ставка на восток не сыграла: Китаю оказался не нужен российский газ

В апреле-мае цена на российский газ обходилась Поднебесной в 183-184 доллара за тысячу кубометров, тогда как газ из Туркмении стоил 226 долларов, из Узбекистана – 212 долларов, из Казахстана – 192 доллара.
Новые Известиявчера в 09:31
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Миниатюрные луноходы победили в конкурсе NASA

В апреле этого года Лаборатория реактивного движения NASA (JPL) объявила конкурс «Дорогая, я уменьшил полезную нагрузку NASA», наименование которого перекликается с названием фильма 1989 года «Дорогая, я уменьшил детей».
Популярная механикавчера в 09:35
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Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского «Динамо»

Румынский футбольный специалист Мирча Луческу ушёл в отставку с поста главного тренера киевского клуба «Динамо» спустя всего четыре дня после своего назначения, сообщает издание Gazeta Sporturilor.
Аргументы и Фактывчера в 11:09
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