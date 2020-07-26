Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга

«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб. Ранее сообщалось об эвакуации пассажиров и персонала аэропорта в Хабаровске из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва.