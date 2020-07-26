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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга

«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб. Ранее сообщалось об эвакуации пассажиров и персонала аэропорта в Хабаровске из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва.В источнике
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Телеканал Санкт-Петербург

Информация о «минировании» «Пулково» не подтвердилась

Телеканал Санкт-Петербург13:37
КП - Санкт-Петербург

Аэропорт «Пулково» «заминировали» в Санкт-Петербурге

КП - Санкт-Петербург11:08
РИА Новости

Неизвестный «заминировал» аэропорты в Москве, Петербурге и Краснодаре

РИА Новости09:46
Петербургский дневник

Из-за «электронного минера» в Пулково снова проводят проверку

Петербургский дневник09:56
Югополис

СМИ: Краснодарский аэропорт снова «заминировали»

Югополис09:28
ТАСС

Информация о «минировании» аэропортов в Краснодаре, Петербурге и Москве оказалась ложной

ТАСС12:20
DP.RU

Вместе с Петербургом аноним «заминировал» аэропорты Краснодара и Москвы

DP.RU10:02

Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК02:16
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На Кубани внедорожник влетел в двери магазина

Четвероклассник ранен осколком стекла после того, как внедорожник въехал в двери магазина в городе Тихорецке Краснодарского края, сообщили ТАСС в воскресенье в отделе пропаганды управления ГИБДД по региону.
ТАСС12:29
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