Происшествия

RT на русскомRT на русскомНеизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга

«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб. Ранее сообщалось об эвакуации пассажиров и персонала аэропорта в Хабаровске из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва.
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Информация о заминировании аэропорта Пулково оказалась ложной

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Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт

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