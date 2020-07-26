Происшествия
RT на русскомНеизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга
«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб. Ранее сообщалось об эвакуации пассажиров и персонала аэропорта в Хабаровске из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва.
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Экономика
Цена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года
Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
РБК 24 июля в 09:22
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание
Специалисты провели исследование и выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как COVID-19 у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.
Известия 17:51
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия 16:27
Автоспорт
Франц Тост: С Квятом надо быть осторожнее, а то поставит синяк
Руководитель AlphaTauri Франц Тост высоко оценил физическую подготовку Даниила Квята и в шутку признал, что с российским гонщиком лучше не шутить, а то можно получить синяк.
Autosport.com.ru 10:23
Футбол
Слуцкий возмущен штрафом от КДК РФС за неправильное ношение маски
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий возмущен штрафом, полученным от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) за неправильное ношение маски по ходу встреч в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:43
Наука
Накроет двумя катастрофами? Землетрясения «разбудили» вулкан на Гавайях
Ученые сообщили о землетрясениях под вулканом Маунакеа на Гавайях, который не извергался более четырех тысяч лет, пишет журнал Science.
Радио Sputnik 24 июля в 09:02
Космос
Ракета «Протон-М» со спутниками связи выведена на стартовый комплекс
Москва, 26 июля 2020, 10:30 — REGNUM Специалисты предприятий Роскосмоса завершили вывод на стартовый комплекс и установку в вертикальное положение ракеты-носителя «Протон-М» с двумя спутниками связи серии «Экспресс».
REGNUM 03:30
Гаджеты
Определена возможная дата презентации нового iPhone 12
Инсайдеры назвали в Сети со ссылкой на источники в компании Apple, назвали возможную дату презентации нового iPhone 12.
МедиаПоток 04:41
Здоровье
Более 98% заболевших коронавирусом поправляются без особого лечения
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Юрия Киселёва "Известиям": "Более 98% заболевших поправляются без какого-либо лечения"
Известия 17:02
Происшествия
В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 40 человек
Улан-Удэ, 24 июля 2020, 05:39 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 23 июля в 22:39
Общество
Центр «Вектор» 27 июля начнет испытание вакцины от коронавируса
Роспотребнадзор сообщил о начале клинических испытаний очередной вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
Российская газета 20:30
Общество
До 6 тыс. руб. Новое пособие придет на карты россиян до 31 августа
Получается, что семья с одним ребенком, в которой оба родителя лишились работы, в августе в совокупности получит детское пособие размером в 6 тыс. руб.
Konkurent.ru 13:30
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Российская газета 12:22
Политика
МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости вчера в 12:44
Футбол
Осинькин возглавит «Крылья Советов»
Главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин возглавит «Крылья Советов».
Советский спорт 14:34
Здоровье
34 новых случая коронавируса подтверждено в Амурской области
26 июля в Амурской области подтверждено 34 новых случая COVID-19.
Телепорт 03:57
Общество
Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах
Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК вчера в 21:27
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
Общество
Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах
Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".
РИА Новости 20:11
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении российских «Панцирей» в Эфиопии
Два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1» российского производства, находившиеся на вооружении армии Эфиопии, были уничтожены.
Lenta.ru 07:43
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Российская актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт, сообщает «МК».
Культуромания вчера в 05:35
Здоровье
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Футбол
«Манчестер Юнайтед» победил «Лестер Сити» и вышел в Лигу чемпионов
«Лестер Сити» завершил сезон, находясь на пятом месте в турнирной таблице, и сыграет в Лиге Европы.
Rambler News Service 13:28
Общество
Около 300 тысяч иностранцев получили гражданство РФ с начала года
Около 300 тыс. иностранцев смогли получить российское гражданство в первом полугодии 2020 года, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
Интерфакс 19:37
Футбол
Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон
Пресс-служба РПЛ опубликовала структуру календаря на сезон-2020/21.
Бомбардир.ру 24 июля в 07:18
Энергетика
Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
Известия 03:47
Происшествия
Иномарку искорежило на виадуке в Южно-Сахалинске
АСТВ 24 июля в 08:58