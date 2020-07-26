Происшествия

RT на русскомRT на русскомНеизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга

«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб. Ранее сообщалось об эвакуации пассажиров и персонала аэропорта в Хабаровске из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва.
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Информация о «минировании» «Пулково» не подтвердилась

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Аэропорт «Пулково» «заминировали» в Санкт-Петербурге

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Из-за «электронного минера» в Пулково снова проводят проверку

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СМИ: Краснодарский аэропорт снова «заминировали»

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Информация о «минировании» аэропортов в Краснодаре, Петербурге и Москве оказалась ложной

ТАСС12:20

Вместе с Петербургом аноним «заминировал» аэропорты Краснодара и Москвы

DP.RU10:02
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Политика

Кадыров ответил на обвинения в нарушении прав человека в Чечне

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Российская актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт, сообщает «МК».
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NYT: слепые прослушивания не способствуют расовому разнообразию в оркестрах

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Единоборства

Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC

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«Спартак» отреагировал на четыре отмененных гола в матче «Сассуоло»

В «Спартак» прокомментировали ситуацию с четырьмя отмененными забитыми мячами в матче между «Наполи» и «Сассуоло» в рамках 36-го тура Серии А. Об этом говорится в сообщении красно-белых в Twitter.
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Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
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Президент студии Hangar 13 Хейден Блэкмен рассказал, сохранится ли сложность миссии с гонкой в Mafia: Definitive Edition.
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Болельщики «Торпедо» попрощались со стадионом перед реконструкцией

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Студия GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

В этом году GSC выпустит S.T.A.L.K.E.R 2. Из трейлера можно понять, что вторая часть сохранила в себе локации первой, например место, где у костра сидят люди с гитарой.
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