Происшествия
RT на русскомНеизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга
«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб. Ранее сообщалось об эвакуации пассажиров и персонала аэропорта в Хабаровске из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва.
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Футбол
На Дворцовом мосту покажут важные моменты золотого дубля «Зенита»
Спорт день за днем 14:22
Здоровье
Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе.
Lenta.ru 14:53
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
Политика
Владимир Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах
Ранее Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся.
РИА Новости 13:46
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
Общество
Тиньков пообещал заняться популяризацией донорства костного мозга
Больной лейкемией предприниматель Олег Тиньков пообещал создать фонд, который займется проблемой донорства костного мозга.
МР7.ру 13:14
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Газета.Ru вчера в 11:37
Политика
Кандидат в президенты Белоруссии сообщила об угрозах в свой адрес
Минск, 26 июля 2020, 20:33 — REGNUM Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая отказалась от проведения уличных пикетов из-за угроз, неоднократно поступавших в ее адрес и адрес детей.
REGNUM 13:33
Футбол
Главный тренер «Чертаново» может возглавить «Крылья Советов»
Игорь Осинькин, который является главным тренером клуба ФНЛ «Чертаново», может стать наставником «Крыльев Советов».
Metaratings 09:55
Музыка
Впервые за 39 лет поп-группа ABBA выпустит пять новых песен
Легендарная поп-группа ABBA записала пять новых композиций. Музыканты собираются познакомить поклонников с новинками в 2021 году.
iReactor 23 июля в 00:59
Политика
Кадыров ответил на обвинения в нарушении прав человека в Чечне
По словам Кадырова, прекращение войны и уничтожение международного терроризма в Чечне свидетельствуют о соблюдении и защите прав человека.
Газета.Ru 15:02
Происшествия
Полиция сообщила детали наезда на людей в Берлине
Водитель внедорожника, сбившего группу людей в Берлине, был пьян.
Вести.Ru 13:53
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Российская актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт, сообщает «МК».
Культуромания вчера в 05:35
Происшествия
Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции
Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France.
Газета.Ru 06:00
Кино
В США скончался актер Джон Сэксон
За роль в фильме «Аппалуза» Джон Сэксон был представлен в номинации на лучшую мужскую роль второго плана на американской премии «Золотой глобус» в 1966 году.
RuNews24.ru 10:01
Общество
NYT: слепые прослушивания не способствуют расовому разнообразию в оркестрах
По мнению автора публикации, практика слепых прослушиваний, введенная более 50 лет назад в Нью-Йоркском филармоническом и других оркестрах для обеспечения справедливости и беспристрастности при приеме музыкантов на работу, в свое время повлияла на ситуацию, в частности, в оркестрах заметно увеличился процент женщин.
ИА Красная Весна 14:48
Общество
Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок
RT на русском 04:52
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Здоровье
Ученые в США выяснили, как влияет коронавирус на больных диабетом
Вашингтон, 26 июля 2020, 20:24 — REGNUM Ученые университета в Сан-Франциско установили факт тяжелого протекания диабета в случае, если больной заразился коронавирусом.
REGNUM 13:24
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире UFC в ОАЭ, пишут «Известия».
Моя Москва.онлайн 04:28
Футбол
«Спартак» отреагировал на четыре отмененных гола в матче «Сассуоло»
В «Спартак» прокомментировали ситуацию с четырьмя отмененными забитыми мячами в матче между «Наполи» и «Сассуоло» в рамках 36-го тура Серии А. Об этом говорится в сообщении красно-белых в Twitter.
ProstoProSport 09:13
Общество
Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
Авто
Составлен рейтинг самых неубиваемых бюджетных кроссоверов моложе 5 лет
Специалисты немецкой организации TÜV составили рейтинг, в который вошли самые надежные кроссоверы в возрасте 4-5 лет, представленных на российском рынке.
SpeedMe 23 июля в 03:15
Армия и оружие
Необычный кадр «арктической ракеты» России появился в Сети
Forbes опубликовал статью под заголовком Unusual Satellite Image Shows Arctic Missile Launch («Необычный спутниковый снимок показал запуск арктической ракеты»).
ПолитРоссия вчера в 14:12
Шоу-бизнес
Младший сын Валерии сделал девушке предложение
Валерия, как известно, одобряет выбор, который сделал ее сын, а также заступается за девушку в Сети.
ГлобалМСК.ру 07:10
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском 09:00
Шоу-бизнес
Илон Маск публично повздорил с певицей Граймс в Twitter
iReactor вчера в 21:11
Игры
Разработчики ремейка Mafia: «Миссия с гонкой будет сложной»
Президент студии Hangar 13 Хейден Блэкмен рассказал, сохранится ли сложность миссии с гонкой в Mafia: Definitive Edition.
CyberSport.ru вчера в 16:20
Игры
Студия GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В этом году GSC выпустит S.T.A.L.K.E.R 2. Из трейлера можно понять, что вторая часть сохранила в себе локации первой, например место, где у костра сидят люди с гитарой.
iReactor 23 июля в 17:29