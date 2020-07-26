«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб. Ранее сообщалось об эвакуации пассажиров и персонала аэропорта в Хабаровске из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва.

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга

Общество Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия». 464

Политика Путин раскритиковал постановление Верховной Рады о местных выборах Президент России Владимир Путин в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским раскритиковал постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее минским соглашениям, сообщает пресс-служба Кремля. 375

Авто Почему водительское кресло автовладельцы опускают как можно ниже Автомобилисты, опускающие максимально ниже сиденья авто, и сильно откидывающие спинки назад, обеспечивают себе практически положение полулёжа, считая, что таким образом они могут максимально разгрузить свою спину, обеспечивая эргономичность для тела.

Культура 61-летняя Лариса Гузеева стала новой ведущей «Дома-2» Заслуженная артистка РФ и член Союза кинематографистов России Лариса Андреевна Гузеева стала новой ведущей скандального шоу "Дом-2". 382

Общество Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. 318

Происшествия В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией перекинулся на Россию. 13

Энергетика В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции. 398

Футбол Президент «Сельты» высказался о подписании Смолова Напомним, что форвард выступал за «Сельту» на правах аренды с января нынешнего года.

Общество Основателя Alibaba Джека Ма вызвали в индийский суд После обращения экс-сотрудника компании UC Web (структура Alibaba), который заявил о своем неправомерном увольнении, индийский суд вызвал в качестве ответчиков представителей китайской компании Alibaba и ее основателя Джека Ма.

Здоровье В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному. 473