Происшествия

RT на русскомRT на русскомНеизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга

«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб. Ранее сообщалось об эвакуации пассажиров и персонала аэропорта в Хабаровске из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва.
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В Кызылском районе Республики Тыва опрокинулся легковой автомобиль, пострадали семеро детей, находившихся внутри, один из них погиб.
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В Крыму затонула бронемашина БРДМ-2, форсировавшая Керченский пролив в рамках патриотической акции.
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В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве

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Энергетика

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Напомним, что форвард выступал за «Сельту» на правах аренды с января нынешнего года.
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После обращения экс-сотрудника компании UC Web (структура Alibaba), который заявил о своем неправомерном увольнении, индийский суд вызвал в качестве ответчиков представителей китайской компании Alibaba и ее основателя Джека Ма.
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Кедми уверен, что Китай никогда не сможет стать угрозой для России

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В матче 38-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» пропустил от «Ньюкасл Юнайтед» свой самый быстрый гол в Премьер-лиге.
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