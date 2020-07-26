Происшествия

RT на русскомRT на русскомНеизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга

«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб. Ранее сообщалось об эвакуации пассажиров и персонала аэропорта в Хабаровске из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва.
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Информация о «минировании» «Пулково» не подтвердилась

Телеканал Санкт-Петербург13:37

Неизвестный «заминировал» аэропорты в Москве, Петербурге и Краснодаре

РИА Новости09:46

Вместе с Петербургом аноним «заминировал» аэропорты Краснодара и Москвы

DP.RU10:02

Из-за «электронного минера» в Пулково снова проводят проверку

Петербургский дневник09:56

СМИ: Краснодарский аэропорт снова «заминировали»

Югополис09:28

Информация о «минировании» аэропортов в Краснодаре, Петербурге и Москве оказалась ложной

ТАСС12:20

Аэропорт «Пулково» «заминировали» в Санкт-Петербурге

КП - Санкт-Петербург11:08
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Эксперты ожидают выхода Нидерландов из Евросоюза

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Происшествия

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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
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В Севастополе завершился парад кораблей и военно-спортивный праздник

Всего в параде и военно-спортивном празднике приняли участие свыше 30 кораблей, 14 судов, 30 летательных аппаратов и около 50 единиц техники армейского корпуса.
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Из-за коронавируса отложен 11 сезон «Ходячих мертвецов»

Ранее издание UfaTime.ru сообщало о том, что из-за пандемии коронавируса отложены премьеры Disney и Paramount.
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Авто

Компания Fiat готовит к выходу два новых кроссовера

Итальянский Fiat готовит к выходу два новых кроссовера для бразильского рынка.
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Футбол

Футболист Педро Родригес покинул «Челси»

Испанский полузащитник Педро Родригес покинул английский футбольный клуб "Челси".
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Политика

В США есть инструменты для борьбы с коронавирусом – CBS

Вашингтон, 26 июля 2020, 22:14 — REGNUM Министр здравоохранения США Алекс Азар заявил, что в распоряжении правительства есть все средства для борьбы с угрозой распространения коронавирусной инфекцией.
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Греция выпустила в воскресенье международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении в районе острова Кастелоризо военных учений со стрельбами, сообщило издание "Прото тема".
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Мишустина предупредили о рисках отмены ЕНВД

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отмена единого налога на вменённый доход (ЕНВД) давно назрела, с 2021 года этого налога не станет.
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Армия и оружие

Индия ускорила разработку истребителя пятого поколения

Многие эксперты скептически отнеслись к индийским планам Индийские СМИ заявили о том, что ВПК страны увеличили интенсивность работ над перспективным истребителем пятого поколения AMCA.
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На Кубани за сутки выявили 94 новых случая коронавируса

Всего в России за сутки выявлено 5765 новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших в стране превысило 812 тыс. человек.
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Россиян призвали снизить потребление соли в два раза

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Экономика

К достройке нового аэропорта на Сахалине привлекут частного инвестора

Для продолжения строительства аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске власти намерены привлечь частный капитал.
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Экономика

Россиянам дали совет по выбору банка для открытия вклада

Выбирая банк для открытия вклада, желательно придерживаться ряда правил. Именно так считает представитель Klopenko Group Дмитрий Иванов.
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Общество

Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева

В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия».
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Решетова намекнула на разлад в отношениях с Тимати

Анастасия Решетова выложила новую фотографию с отдыха во французском Сен-Тропе в своем Instagram-аккаунте.
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Де Брюйне повторил рекорд Анри по количеству голевых передач за сезон

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Платформа Apple TV+ показала тизер второго сезона сериала «Ради всего человечества». Когда выйдет продолжение, пока не известно.
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В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
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Боеприпасы взорвались на военной базе в Ираке из-за жары

Взрывы произошли на складе боеприпасов, принадлежащем федеральной полиции, их причиной стала сильная жара, указано в сообщении.
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Выявлен самый древний штамм оспы в останках эпохи викингов

Live24 24 июля в 06:30
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