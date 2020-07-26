Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
RT на русском
RT на русском

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга

«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб. Ранее сообщалось об эвакуации пассажиров и персонала аэропорта в Хабаровске из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва.В источнике
Подробнее о событии
Телеканал Санкт-Петербург

Информация о «минировании» «Пулково» не подтвердилась

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 13:37
КП - Санкт-Петербург

Аэропорт «Пулково» «заминировали» в Санкт-Петербурге

КП - Санкт-Петербургвчера в 11:08
ТАСС

Информация о «минировании» аэропортов в Краснодаре, Петербурге и Москве оказалась ложной

ТАССвчера в 12:20
Петербургский дневник

Из-за «электронного минера» в Пулково снова проводят проверку

Петербургский дневниквчера в 09:56
Югополис

СМИ: Краснодарский аэропорт снова «заминировали»

Югополисвчера в 09:28
DP.RU

Вместе с Петербургом аноним «заминировал» аэропорты Краснодара и Москвы

DP.RUвчера в 10:02
РИА Новости

Неизвестный «заминировал» аэропорты в Москве, Петербурге и Краснодаре

РИА Новостивчера в 09:46
Реклама
Реклама

Байден опережает Трампа в трех ключевых штатах

Кандидат Демократической партии США на предстоящих президентских выборах Джо Байден опережает своего соперника от республиканцев и действующего главу государства Дональда Трампа в трех ключевых штатах, свидетельствуют данные опроса CNN.
Газета.Ruвчера в 16:41
Реклама
Реклама

В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России

В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
RT на русском24 июля в 12:45
434
Реклама
Реклама
Реклама

Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции

Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France.
Газета.Ruвчера в 06:00
185
Реклама
Реклама
Реклама