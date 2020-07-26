Анонимное сообщение о "минировании" аэропортов в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве поступило в правоохранительные органы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

с чего всё началось

«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб. Ранее сообщалось об эвакуации пассажиров и персонала аэропорта в Хабаровске из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва.

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга

Общество Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. 247

Происшествия Ребенок погиб, девять человек пострадали после ДТП в Туве На дороге Кызыл - Эрзин в Кызыловском районе Тувы перевернулся микроавтобус, в котором находились 10 человек - семеро детей и трое взрослых. 1

Общество Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором. 76

Общество Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале. 331

Происшествия В Перми около 30 человек спасли тонувшую женщину Около тридцати жителей Перми выстроились в цепочку и взялись за руки, чтобы вытянуть из реки тонущую женщину, сообщили РИА Новости в краевом МВД. 40

Единоборства Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru. 26

Футбол Главный тренер «Чертаново» может возглавить «Крылья Советов» Игорь Осинькин, который является главным тренером клуба ФНЛ «Чертаново», может стать наставником «Крыльев Советов».

Футбол Жирков попал в символическую сборную худших чемпионов АПЛ Британские журналисты составили символическую сборную худших чемпионов Английской премьер-лиги (АПЛ).