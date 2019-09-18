с чего всё началось

Неизвестный угрожает подорвать метро-мост в Киеве через Днепр, и расстрелял беспилотник полиции. Как передает телеканал "Россия", мужчина ехал на своем автомобиле через мост, затем внезапно остановился и произвел несколько выстрелов в воздух, расстреляв полицейский дрон.

Происшествия В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.

Армия и оружие ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО В Военно-морских Силах США подтвердили, что попавшее в интернет видео с НЛО подлинное.

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Происшествия Останки 20 человек обнаружили у ТРЦ в Краснодаре В Краснодаре мужчина обнаружил у торгово-развлекательного центра останки 20 человек.

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Экономика Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен только в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в России, пишут экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.

Волейбол Сборная России победила Словению на чемпионате Европы по волейболу 3:0 12 тысяч словенских болельщиков – не проблема для сборной России по волейболу, которая разнесла хозяев со счётом 3:0. Сборной России предстояло провести заключительный матч группового этапа чемпионата Европы.

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Шоу-бизнес Состояние Заворотнюк улучшилось 13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.

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