Происшествия
Lenta.ruУгрожавшего взорвать метромост в Киеве задержали
Мужчину, который перекрыл движение на киевском метромосте и угрожал его взорвать, задержали украинские силовики. Об этом сообщает «РБК-Украина». Как отмечается, злоумышленник не пытался оказать сопротивления при задержании.
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Глава ФРС ответил на критику Трампа
Глава ФРС США Джером Пауэлл ответил американскому президенту Дональду Трампу, который раскритиковал его после снижения базовой ставки.
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Состояние Заворотнюк улучшилось
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«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева
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Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
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