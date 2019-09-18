с чего всё началось

Мужчину, который перекрыл движение на киевском метромосте и угрожал его взорвать, задержали украинские силовики. Об этом сообщает «РБК-Украина». Как отмечается, злоумышленник не пытался оказать сопротивления при задержании.

Футбол «Локомотив» стартовал с победы в Лиге чемпионов Московский «Локомотив» одержал победу над немецким «Байером» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Политика В НАТО сообщили о существовании «моря Азимова» Эксперт Североатлантического альянса по морской безопасности Пол Бэкли заявил о существовании "моря Азимова".

Шоу-бизнес Как прошла свадьба Бондарчука и Андреевой Режиссёр Фёдор Бондарчук и актриса Паулина Андреева собрали около 200 гостей на своём торжестве, которое прошло во дворце, где убили Григория Распутина, сообщает «Комсомольская правда».

Политика Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.

Экономика Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.

Происшествия Появилось видео после перестрелки полицейских в московском метро Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали события, которые разворачивались после того, как полицейский открыл стрельбу по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.

Политика Путин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай» Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.

Политика Глава ФРС ответил на критику Трампа Глава ФРС США Джером Пауэлл ответил американскому президенту Дональду Трампу, который раскритиковал его после снижения базовой ставки.

Армия и оружие Совет Безопасности ООН проголосует по проектам резолюций по Идлибу Совет Безопасности (СБ) Организации объединённых наций (ООН) в четверг, 19 сентября, может проголосовать по проектам западной и российско- китайской резолюций по Идлибу.

Наука В России разработали новую гравитационную модель элементарных частиц Ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" разработали новую гравитационную модель внутренней структуры элементарных частиц и ядер атомов, которая способна изменить современные представления о физике.

Наука Пиво оберегает от развития диабета Китайские ученые установили, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа.

Политика Трамп выбрал нового советника по нацбезопасности США Американский президент Дональд Трамп заявил, что его следующим советником по национальной безопасности в стране будет Роберт О'Брайен.

Шоу-бизнес Состояние Заворотнюк улучшилось 13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.

Футбол «Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева «Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.

Теннис Мария Шарапова призналась, что считает своим домом США Теннисистка Мария Шарапова откровенно призналась, что считает своим домом США, где проживает уже долгие годы.

Фигурное катание Российские гимнастки стали победительницами чемпионата мира Победительницей в упражнении с обручем стала Екатерина Селезнева.

Гаджеты Facebook представила девайс для видеочата Portal TV Устройство представляет собой девайс для видеочата, предназначенный для подключения к телевизору.

Политика Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор на 6000 мАч Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.

Экономика Россияне продолжили экономить и фиксировать рост цен Если в первые три месяца 2019 года 52% россиян отмечали, что их финансовая ситуация остается на прежнем уровне, во втором квартале года так считают уже 54% опрошенных ФОМом респондентов.

Шоу-бизнес Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.

Общество Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram Англоязычный математический форум Art of Problem Solving был заблокирован операторами связи.

Наука Три мутации в геноме эболавируса позволили вакцинировать макак Американские ученые смогли сделать яванских макаков устойчивыми к лихорадке Эболы.

Армия и оружие ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.