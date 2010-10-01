Происшествия
РБКМужчина устроил стрельбу в квартире на юго-западе Москвы
Мужчина устроил стрельбу в квартире жилого дома на улице Воронцовские пруды в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. После того, как полицейские получили сообщение о выстрелах в квартире, они приехали на место происшествия.
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с чего всё началось
Неизвестный открыл стрельбу по полицейским, которые приехали на вызов в квартиру на Воронцовских прудах в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.ТАСС12:19
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Общество
Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
Со следующей недели в Москве будет постепенно вводиться пропускной режим, объявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ведомости 10 апреля в 13:32
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости 10 апреля в 21:59
Кино
Netflix и Apple претендуют на новый фильм Мартина Скорсезе
Народные новости 02:34
Экономика
РБК: экономисты прогнозируют падение реальных доходов россиян на 17,5%
Падение реальных доходов россиян во втором квартале 2020 года может составить 17,5%, а российская экономика в апреле - июне может упасть на 18% из-за режима самоизоляции.
ТАСС 11:36
Политика
Президент Чехии резко осудил демонтаж памятника Коневу
Президент Чехии резко осудил действия лиц, причастных к сносу памятника маршалу И.С. Коневу на площади Интербригад в Праге.
Российская газета 11:33
Общество
Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
Общество
Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля
В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков.
Известия вчера в 13:24
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
Общество
Власти рассказали, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве
Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве.
Газета.Ru 09:13
Общество
YouTube восстановил видео с интервью главврача Коммунарки
Крупнейший хостинг YouTube вернул 48-минутное видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому.
СОВА вчера в 14:11
Общество
Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков
Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market.
Коммерсантъ 05:21
Здоровье
Минздрав посоветовал солевой раствор для профилактики коронавируса
Министерство здравоохранения оценило эффективность солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец вчера в 06:51
Общество
Четвертый пациент умер от коронавируса в Нижегородской области
Четвертый пациент умер от коронавируса в Нижегородской области.
Нижний сейчас 11:44
Общество
В России отмечают День космонавтики
ГТРК Калуга 03:50
Общество
Академик РАН дал прогноз по окончанию эпидемии коронавируса в России
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев дал прогноз относительно окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, пишет «Парламентская газета».
Аргументы и Факты вчера в 04:12
Религия
Патриарх Кирилл считает коронавирус божественным промыслом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал пандемию COVID-19 божественным промыслом, который должен разрушить идеалы потребительского общества, сообщил «Интерфакс».
Коммерсантъ 08:05
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55
Общество
Конор Макгрегор предрек Ирландии революцию
Bookmaker-ratings.ru 10:45
Общество
Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
Происшествия
Гражданин Армении с коронавирусной инфекцией умер в Воронеже
Гражданин Армении с лабораторно подтвержденным коронавирусом, приехавший из Москвы, умер в воскресенье в больнице Воронеже.
ТАСС 12:36
Политика
Песков: Путин скучает по общению с людьми
Владимир Путин скучает по живому общению в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета.Ru 11:38
Общество
Семьи получат выплату в 5 тыс. рублей на детей до трех лет
Как пояснила управляющий отделением ПФР по Самарской области Анна Зайцева, выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.
Волжская коммуна 10 апреля в 06:39
Энергетика
Встреча министров ОПЕК+ пройдет 12 апреля
Следующая встреча министров в рамках ОПЕК+ состоится вечером 12 апреля в формате видеоконференции, сообщает Bloomberg.
РБК 09:31
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru вчера в 17:59
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи
В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
Политика
Овсянникова уволили из Минпромторга после скандала в аэропорту
8 апреля президиум генсовета «Единой России» исключил его из партии по рекомендации комиссии по этике, которая сочла действия Овсянникова в аэропорту Ижевска не совместимыми с этическими нормами ЕР.
РБК 10 апреля в 13:42
Политика
Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинским ученым выплатить премию в размере по меньшей мере $1 млн в случае изобретения ими вакцины или лекарства от коронавируса.
ТАСС 07:31