Неизвестный открыл стрельбу по полицейским, которые приехали на вызов в квартиру на Воронцовских прудах в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Мужчина устроил стрельбу в квартире жилого дома на улице Воронцовские пруды в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. После того, как полицейские получили сообщение о выстрелах в квартире, они приехали на место происшествия.

Мужчина устроил стрельбу в квартире на юго-западе Москвы

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