Происшествия

РБКРБКМужчина устроил стрельбу в квартире на юго-западе Москвы

Мужчина устроил стрельбу в квартире жилого дома на улице Воронцовские пруды в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. После того, как полицейские получили сообщение о выстрелах в квартире, они приехали на место происшествия.
Читать в источнике
Комментировать34
с чего всё началось

В Москве неизвестный открыл стрельбу по полицейским, приехавшим на вызов в квартиру

Неизвестный открыл стрельбу по полицейским, которые приехали на вызов в квартиру на Воронцовских прудах в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАСС12:19

Подробнее о событии

Мужчина устроил стрельбу в квартире на юго-западе Москвы

РБК13:16

Мужчина устроил стрельбу в квартире на юго-западе Москвы

Москва 2413:02

Стрелявший по полицейским мужчина в Москве сдался правоохранителям

ТАСС12:55

Устроивший стрельбу в квартире на юго-западе Москвы сложил оружие

Интерфакс13:06

Стрелявший в полицейских на юго-западе Москвы сдался

Вечерняя Москва12:55

Мужчина устроил стрельбу в квартире после конфликта на юго-западе Москвы

Агентство Москва12:55

Стреляющий через дверь по полицейским закрылся в двухэтажной квартире

РЕН ТВ12:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 13:30, Ашберн
Общество

Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

Со следующей недели в Москве будет постепенно вводиться пропускной режим, объявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ведомости 10 апреля в 13:32
4,4K
Происшествия

В ангарской колонии заключенные устроили бунт

В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости 10 апреля в 21:59
2,3K
Кино

Netflix и Apple претендуют на новый фильм Мартина Скорсезе

Народные новости 02:34
1
Экономика

РБК: экономисты прогнозируют падение реальных доходов россиян на 17,5%

Падение реальных доходов россиян во втором квартале 2020 года может составить 17,5%, а российская экономика в апреле - июне может упасть на 18% из-за режима самоизоляции.
ТАСС 11:36
793
Политика

Президент Чехии резко осудил демонтаж памятника Коневу

Президент Чехии резко осудил действия лиц, причастных к сносу памятника маршалу И.С. Коневу на площади Интербригад в Праге.
Российская газета 11:33
490
Общество

Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей

Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
937
Общество

Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля

В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков.
Известия вчера в 13:24
19
Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
1,8K
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова попала в реанимацию

ТАСС 04:50
608
Общество

Власти рассказали, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве

Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве.
Газета.Ru 09:13
84
Общество

YouTube восстановил видео с интервью главврача Коммунарки

Крупнейший хостинг YouTube вернул 48-минутное видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому.
СОВА вчера в 14:11
216
Общество

Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков

Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market.
Коммерсантъ 05:21
620
Общество

В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус

Ведомости 13:06
160
Здоровье

Минздрав посоветовал солевой раствор для профилактики коронавируса

Министерство здравоохранения оценило эффективность солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец вчера в 06:51
585
Общество

Четвертый пациент умер от коронавируса в Нижегородской области

Четвертый пациент умер от коронавируса в Нижегородской области.
Нижний сейчас 11:44
20
Общество

В России отмечают День космонавтики

ГТРК Калуга 03:50
11
Общество

Академик РАН дал прогноз по окончанию эпидемии коронавируса в России

Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев дал прогноз относительно окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, пишет «Парламентская газета».
Аргументы и Факты вчера в 04:12
2,6K
Религия

Патриарх Кирилл считает коронавирус божественным промыслом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал пандемию COVID-19 божественным промыслом, который должен разрушить идеалы потребительского общества, сообщил «Интерфакс».
Коммерсантъ 08:05
750
Транспорт

РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда

Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55
68
Общество

Конор Макгрегор предрек Ирландии революцию

Bookmaker-ratings.ru 10:45
Общество

Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
268
Происшествия

Гражданин Армении с коронавирусной инфекцией умер в Воронеже

Гражданин Армении с лабораторно подтвержденным коронавирусом, приехавший из Москвы, умер в воскресенье в больнице Воронеже.
ТАСС 12:36
12
Политика

Песков: Путин скучает по общению с людьми

Владимир Путин скучает по живому общению в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета.Ru 11:38
1,9K
Общество

Семьи получат выплату в 5 тыс. рублей на детей до трех лет

Как пояснила управляющий отделением ПФР по Самарской области Анна Зайцева, выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.
Волжская коммуна 10 апреля в 06:39
136
Энергетика

Встреча министров ОПЕК+ пройдет 12 апреля

Следующая встреча министров в рамках ОПЕК+ состоится вечером 12 апреля в формате видеоконференции, сообщает Bloomberg.
РБК 09:31
1
Энергетика

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru вчера в 17:59
1,1K
Происшествия

В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи

В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
178
Политика

Овсянникова уволили из Минпромторга после скандала в аэропорту

8 апреля президиум генсовета «Единой России» исключил его из партии по рекомендации комиссии по этике, которая сочла действия Овсянникова в аэропорту Ижевска не совместимыми с этическими нормами ЕР.
РБК 10 апреля в 13:42
151
Общество

Кадыров придумал наказание для нарушителей режима самоизоляции

URA.Ru 07:10
8
Политика

Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинским ученым выплатить премию в размере по меньшей мере $1 млн в случае изобретения ими вакцины или лекарства от коронавируса.
ТАСС 07:31
344
Главное