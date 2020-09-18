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Интерфакс
Интерфакс

Неизвестный врезался на машине в ворота резиденции посла США в Москве

Неизвестный мужчина на автомобиле врезался в ограждение резиденции посла США в Москве, сообщили в американской дипмиссии. Как написала в своём твиттере пресс-секретарь посольства США в РФ Ребекка Росс, инцидент произошел около 16:20. За рулем автомобиля, по ее информации, находился россиянин.В источнике
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РБК

В резиденцию посла США в России прорвался автомобиль

РБК11:22
Интерфакс

Неизвестный врезался на машине в ворота резиденции посла США в Москве

Интерфакс11:04
RT на русском

Автомобиль врезался в резиденцию посла США в Москве

RT на русском10:56
Газета.Ru

Неизвестный на машине прорвался на территорию резиденции посла США в Москве

Газета.Ru11:03
ТАСС

Неизвестный прорвался на территорию резиденции посла США в Москве

ТАСС11:00
РИА Новости

Неизвестный врезался в ворота резиденции посла США в Москве

РИА Новости11:03
РЕН ТВ

Неизвестный прорвался на территорию посольства США в Москве

РЕН ТВ10:42

Парламент ФРГ отказался голосовать по остановке «Северного потока-2»

Бундестаг ФРГ большинством голосов отказался голосовать по предложению об остановке проекта "Северный поток 2". Предложение парламентской фракции "Зеленые" по блокировке проекта передано в профильный комитет парламента – по экономике и энергетике.
Парламент ФРГ отказался голосовать по остановке «Северного потока-2»
Вести.Ru09:51
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Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса

Рекомендуемая стоимость препарата "Арепливир", предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции, составила 12 320 рублей, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.
РИА Новости09:10
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Путин: в России производят не имеющие аналогов в мире вооружения

«Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги, а в некоторых случаях наше оружие и не имеет никаких аналогов, по ряду характеристик это совершенно очевидно», ‒ сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
Ведомости08:44
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Lancet опубликовал ответ российских ученых коллегам по «Спутнику V»

Научный журнал Lancet опубликовал обращение международной группы ученых к российским специалистам, посвященное вакцине "Спутник V", и ответ российских специалистов коллегам, сообщила РИА Новости представитель издания.
РИА Новости12:15

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального

Европарламент принял резолюцию с требованиями о проведении независимого расследования инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, усилении санкционного пакета против России и остановки "Северный поток-2".
CT news09:06
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