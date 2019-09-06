Четверо футболистов сборной Бразилии стали участниками презентации формы бразильской киберспортивной команды по CS: GO. Новые футболки FURIA представили нападающий Неймар («ПСЖ») и полузащитники Каземиро («Реал»), Лукас Пакета («Милан») и Артур («Барселона»).

Футбол Сборная России обыграла испанцев в матче Суперфинала Евролиги Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Испании в матче группового этапа Суперфинала Евролиги, который проходит в Португалии.

Футбол Сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020 Сборная России одержала победу над национальной командой Шотландии в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Шоу-бизнес Заворотнюк собирается сделать заявление о состоянии здоровья Актриса Анастасия Заворотнюк выбирает телеканал для того, чтобы сделать заявление о состоянии своего здоровья, рассказал её концертный директор Стас Христов в интервью Nation News.

Космос Робот «Федор» вернулся на Землю Российский робот "Федор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".

Политика В Германии оценили последствия от ответных санкций России Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.

Футбол Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.

Гаджеты Представлена европейская версия первого телевизора Honor Сегодня в Берлине стало известно, что телевизор выйдет за пределы китайского рынка. Honor показала европейскую версию телевизора.

Происшествия Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России, потеряв друг друга из виду, соприкоснулись друг с другом в небе.

Финансы Центробанк снова понизил ключевую ставку Центробанк 6 сентября принял решение с 9 числа снизить ключевую ставку на 0,25 пункта с 7,25% годовых до 7%.

Политика Кравчук назвал главную ошибку политиков Украины Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал главную ошибку, которую совершают украинские политики. Об этом сообщает "112 Украина".

Технологии X5 открыла умный магазин «Пятерочка» без кассиров Крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group открыл экспериментальный магазин «Пятерочка» без кассиров с полностью автоматизированной системой покупок, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ретейлера.

Политика Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.

Экономика В ЦБ заявили о неготовности России к внедрению новой пенсионной модели Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение Минфина о введении в РФ системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ "не видит готовности" к внедрению данной модели пенсионных накоплений в России.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет по поводу своего брака с обладательницей титула "Мисс Москва 2015", уроженкой России Оксаной Воеводиной.

Экономика Самарцы начали выходить на пенсию досрочно благодаря стажу В 2019 году в Самарской области 103 человека вышли на пенсию досрочно в связи с большим трудовым стажем - 57 мужчин и 46 женщин.

Происшествия У Boeing возникли проблемы при испытаниях нового лайнера Корпорация Boeing столкнулась с новой проблемой. Испытания лайнера Boeing-777X пришлось прервать из-за технических неполадок.

Политика Зеленский помиловал 12 россиян из обменного списка с Россией Украинский президент Владимир Зеленский помиловал 12 россиян, которых Киев собирается освободить в обмен на осужденных в России украинцев, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление украинского адвоката Валентина Рыбина, представляющего на Украине интересы осужденных граждан России Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова.

Армия и оружие 74 года назад союзники по антигитлеровской коалиции провели парад в Берлине 7 сентября 1945 г. в Берлине состоялся парад союзников по антигитлеровской коалиции — СССР, США, Великобритании и Франции.