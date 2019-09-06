Киберспорт
Sport24.ruНеймар, Каземиро, Пакета и Артур представили форму бразильской киберспортивной команды FURIA
Четверо футболистов сборной Бразилии стали участниками презентации формы бразильской киберспортивной команды по CS: GO. Новые футболки FURIA представили нападающий Неймар («ПСЖ») и полузащитники Каземиро («Реал»), Лукас Пакета («Милан») и Артур («Барселона»).
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Неймар, Каземиро, Пакета и Артур представили форму бразильской киберспортивной команды FURIA
Sport24.ruвчера в 11:32
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