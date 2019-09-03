Футбол
Газета.RuНеймар и «Барселона» подали иски друг против друга
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар и "Барселона" подали судебные иски друг против друга, сообщает AS. По информации издания, футболист не получил от команды €40 млн перед трансфером в парижский клуб. Каталонцы заплатили ему только €14 млн.
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Неймар хочет отсудить у «Барселоны» 26 миллионов евро, «Барса» требует от игрока 75 миллионов
Спорт-Экспрессвчера в 08:09
Судебное заседание по делу об уходе Неймара из «Барселоны» состоится 27 сентября
Sports.ruвчера в 10:41
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:49, Вашингтон
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Lenta.ru 02:04
Экономика
Орешкин назвал условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю
Для перехода на четырехдневную рабочую неделю в России необходимо повысить доходы населения и увеличить производительность труда, сообщил ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин на Восточном экономическом форуме.
Ведомости 03:24
Происшествия
Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии
Известный футболист, бывший игрок "Шальке-04", "Реала" и дортмундской "Боруссии" Кристоф Метцельдер обвиняется в распространении детской порнографии.
Газета.Ru 03:32
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова
Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru вчера в 03:05
Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Армия и оружие
Стоимость бронеавтомобиля «Тайфун» для российской армии снизили на 30%
Производителю бронеавтомобилей "Тайфун" - компании "Ремдизель" удалось снизить цену этой машины для Минобороны РФ на 30% за счет упрощения сложных систем и замены подвески, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия Игорь Зарахович.
РИА Новости 02:22
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина снова ждет ребенка
Олимпийская чемпионка готовится стать мамой во второй раз. У Светланы Хоркиной скоро родится второй ребенок.
7Дней.ру 03:00
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Наука
Синяя моча указала на рак прямой кишки у мышей
N+1 вчера в 11:59
Происшествия
Штукатурка упала на ученицу в омской школе
В Омске в одной из школ на ученицу упала штукатурка. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию города.
Газета.Ru 02:57
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
RT на русском 02 сентября в 14:40
Политика
Россия, Украина и ЕК выберут дату проведения переговоров по газу
Российские представители уже на следующей неделе встретятся со своими коллегами из Украины и Европейской комиссии для выбора даты и места проведения трехсторонних переговоров по транзиту газа.
Комсомольская правда 02:03
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
На победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову напал автохам.
РИА Новости вчера в 18:28
Технологии
Правительство разрешит МФЦ собирать биометрические данные россиян
Осенью кабмин может разрешить отделениям многофункциональных центров (МФЦ) собирать биометрические данные россиян для удаленного пользования госуслугами.
ФедералПресс вчера в 23:59
Экономика
ФНС узнает о счетах россиян в швейцарских банках
Федеральная налоговая служба (ФНС) получит данные о счетах российских граждан в швейцарских банках за 2018 год.
РБК 01:48
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд
Дождь вчера в 14:42
Происшествия
В Воронеже аварийно сел пассажирский самолет из-за проблем с шасси
Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту вылета после проблем с одной из стоек шасси, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 01:25
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии, которая, будучи ребенком, 20 лет назад потерялась в электричке, нашлась в России.
Известия 02 сентября в 16:00
Происшествия
В Татарстане младенца нашли в пакете у магазина
Житель села Черемшан в Татарстане обнаружил возле одного из магазинов новорожденного мальчика в полиэтиленовом пакете, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК.
РИА Новости вчера в 11:40
Общество
В Иране расторгнут брак с 11-летней девочкой
До 2002 года в стране разрешалось заключать браки с 9-летними девочками.
Lenta.ru вчера в 11:09
Авто
Isuzu хочет организовать производство пикапов в России
Как сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на гендиректора российского представительства Isuzu Фабриса Горелье, через несколько лет компания будет готова организовать производство пикапов на территории РФ.
Тарантас Ньюс 01:41
Политика
В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:46
Армия и оружие
Мадуро объявил о проведении военных учений на границе с Колумбией
Московский Комсомолец вчера в 19:50
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Политика
Бывший глава Пентагона назвал Пакистан самой опасной страной в мире
Бывший глава Минобороны США Джеймс Мэттис назвал Пакистан самой опасной страной из-за радикализации и наращивания ядерного потенциала.
РБК вчера в 17:25
Политика
Абэ прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ и встречи с Путиным
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл во Владивосток, где в четверг выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) и встретится с президентом России Владимиром Путиным.
ТАСС 02:56
Происшествия
Задержан обокравший Федора Бондарчука и Евгения Миронова вор
По данным другого источника, похищенное имущество принадлежало деятелям кино Федору Бондарчуку и Евгению Миронову.
Вести.Ru вчера в 23:17