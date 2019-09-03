Футбол

Газета.RuГазета.RuНеймар и «Барселона» подали иски друг против друга

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар и "Барселона" подали судебные иски друг против друга, сообщает AS. По информации издания, футболист не получил от команды €40 млн перед трансфером в парижский клуб. Каталонцы заплатили ему только €14 млн.
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