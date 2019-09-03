Футбол
Газета.RuНеймар и «Барселона» подали иски друг против друга
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар и "Барселона" подали судебные иски друг против друга, сообщает AS. По информации издания, футболист не получил от команды €40 млн перед трансфером в парижский клуб. Каталонцы заплатили ему только €14 млн.
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:02, Вашингтон
Происшествия
В турецком отеле пострадала еще одна юная россиянка
18 августа стало известно, что в отеле Бодрума в трубу бассейна затянуло руку 12-летней девочки из Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 10:34
Экономика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
RT на русском 07:13
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Экономика
ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии
Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.
Российская газета 01 сентября в 21:32
Происшествия
Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму
Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.
Интерфакс 08:51
Происшествия
Два самолета столкнулись в «Шереметьево»
Два самолета — компаний Royal Flight и «Аэрофлот» — столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту «Шереметьево».
BFM.ru 09:44
Экономика
Рекордный урожай в России начал гнить
В свою очередь источник, близкий трейдеру, рассказал, что в начале 2019 года Россельхознадзор отказал компании в выдаче фитосанитарных сертификатов в Нигерию из-за наличия в зерне грибка фузариоза.
Lenta.ru 10:57
Здоровье
Британский подросток ослеп от фаст-фуда
Британский подросток потерял слух и зрение, питаясь одним только фаст-фудом.
Газета.Ru 10:29
Политика
Нидерланды попросили не выдавать РФ «ценного свидетеля» по делу МН17
Украине стоит оставить у себя офицера ДНР Владимира Цемаха, якобы причастного к катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе.
REGNUM 08:26
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Политика
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
RT на русском 04:54
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники близкие к переговорному процессу двух стран, сообщила, что Москва и Киев могут использовать новый план при обмене удерживаемых лиц.
Военное дело вчера в 14:42
Футбол
Российские клубы выразили недоверие главе департамента судейства РФС
Функционер отметил, что многие клубы на встрече с руководством РПЛ, представителями Российского футбольного союза (РФС), а также главой департамента судейства и инспектирования Александром Егоровым выразили недоверие арбитрам после восьми туров чемпионата страны.
Газета.Ru 10:50
Происшествия
Российских школьников заподозрили в подготовке теракта в годовщину Беслана
На Урале в городе Кушва двое 16-летних подростков планировали теракт в местной школе и техникуме в день годовщины трагедии в Беслане.
Lenta.ru 08:46
Происшествия
В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады
По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.
РБК 07:15
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily вчера в 07:58
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости вчера в 17:17
Происшествия
Найдены пилоты разбившегося Су-25
BFM.ru 10:18
Авто
Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона
По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
Российская газета 03:35
Происшествия
Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы
"Суд назначил Бегун наказание в виде 20 лет лишения свободы, с учетом наказания по приговору Кировского районного суда ей окончательно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости 03:08
Гаджеты
Новые Apple Watch будут отслеживать показатели сна
Компания Apple разработала для электронных часов Apple Watch технологию, которая будет отслеживать процесс сна пользователя.
Телеканал 360° вчера в 18:50
Политика
Посольство РФ удивлено позицией МИД Болгарии в отношении выставки об освобождении Европы
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы, которая откроется в Российском культурно-информационном центре в Софии лишь 9 сентября.
ТАСС 10:17
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Энергетика
Польше потребуется до года на вывод грязной нефти
Заместитель председателя правления польского оператора нефтепровода «Дружба» PERN Рафал Миланд заявил, что полная очистка польской нефтетранспортной системы от загрязнённой нефти займёт до года.
RT на русском 10:16
Политика
Моди рассказал об особенных отношениях с Путиным
Традиционно центральным событием ВЭФа станет пленарная сессия, в которой примут участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.
Известия 08:44
Политика
Путин поручил обеспечить медработников и сотрудников скорой жильем
Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 09:31