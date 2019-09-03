Футбол
Sportbox.RUНеймар хочет отсудить у «Барселоны» 26 миллионов евро
Остальную сумму «Барселона» удержала после решения форварда перебраться в «ПСЖ». В свою очередь испанский клуб намерен отсудить у Неймара 75 миллионов евро за нарушение условий контракта.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 23:21, Вашингтон
Экономика
Названы регионы, где чаще всего снимают наличные на кассах магазинов
Жители Забайкалья, Амурской области и Хабаровского края чаще других пользуются возможностью снять наличные деньги на кассах магазинов.
News.ru 08:27
Политика
Трамп объявил режим ЧС в Северной Каролине из-за урагана «Дориан»
Президент США Дональд Трамп ввел в штате Северная Каролина режим чрезвычайной ситуации из-за урагана "Дориан".
Газета.Ru 22:45
Политика
Американский сенатор Майк Ли получил российскую визу
На прошлой неделе сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон и сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи заявили, что российское правительство отказалось предоставить им визы.
Интерфакс 19:25
Космос
В Сети появилось видео НЛО, пролетающего над жерлом вулкана в Мексике
Скот Уоринг снова удивил пользователей Сети новым видео. В ролике видно, как НЛО пролетает над жерлом вулкана в Мексике.
Территория новостей 16:01
Политика
Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой
Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие их которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.
Известия 23:05
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд.
REGNUM 14:26
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
ТК Звезда 00:40
Политика
Премьер-министр Индии прибыл во Владивосток и написал твит на русском
Во Владивостоке Моди примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет с 4 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.
РБК 20:59
Экономика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Приангарье
Реструктуризацию проведут для кредитов, которыми обременены пострадавшие от паводка жители Иркутской области, предприниматели и небольшие предприятия.
REGNUM 07:33
Политика
Кремль: дата саммита «нормандской четверки» пока не определена
По результатам берлинской встречи представителей стран-участников «нормандской четверки», дата проведения саммита четверки не была определена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 сентября журналистам.
Красная весна 08:11
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом.
Ведомости 22:23
Экономика
«Мосстройтранс» до 2028 года вложит 5 млрд рублей в инвестпроекты Забайкалья
Корпорация "Мосстройтранс" до 2028 года намерена вложить более 5 млрд рублей в инвестиционные проекты на территории Забайкальского края.
ТАСС 23:01
Политика
В Совфеде оценили отмену депутатской неприкосновенности на Украине
Ранее Верховная рада приняла в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
RT на русском 11:54
Происшествия
Футболист «Зенита» рассказал об убийстве отца-спецназовца
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой вспомнил, как потерял отца в школьном возрасте. Слова спортсмена приводит Sports.ru.
Lenta.ru 22:27
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября
Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал 10:43
Общество
Трансгендер женился на женщине в московском СИЗО
В СИЗО №6 заключенный трансгендер Назар Гулевич, которого до смены пола звали Анастасия, женился на девушке Елене.
Газета.Ru 14:41
Шоу-бизнес
Тарасов сообщил о беременности Костенко
Тарасов сообщил, что его жена, Анастасия Костенко, станет матерью во второй раз.
ФАН 07:25
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Политика
Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи
В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.
Газета.Ru 16:33
Политика
Джонсон потерял большинство в парламенте
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерял большинство в палате общин, сообщает Sky News.
RT на русском 11:59
Политика
Экс-глава Пентагона назвал Пакистан «самой опасной страной в мире»
Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
Российская газета 18:38
Футбол
Оуэн жалеет о переходе из «Реала» в «Ньюкасл»
В 2009 году футболист перешел в «Манчестер Юнайтед», а в 2013 году завершил карьеру в «Стоук Сити».
Спорт-Экспресс 12:34
Происшествия
Су-25 разбился на Северном Кавказе
Штурмовик Су-25УБ ВКС России разбился на Северном Кавказе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных силовых структурах.
Газета.Ru 08:00