Футбол

Матч ТВМатч ТВНеймар хочет отсудить у «Барселоны» 26 миллионов евро

Остальную сумму «Барселона» удержала после решения форварда перебраться в «ПСЖ». В свою очередь испанский клуб намерен отсудить у Неймара 75 миллионов евро за нарушение условий контракта.
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Неймар хочет отсудить у «Барселоны» 26 миллионов евро, «Барса» требует от игрока 75 миллионов

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