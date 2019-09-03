Остальную сумму «Барселона» удержала после решения форварда перебраться в «ПСЖ». В свою очередь испанский клуб намерен отсудить у Неймара 75 миллионов евро за нарушение условий контракта.

Неймар хочет отсудить у «Барселоны» 26 миллионов евро

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