Футбол
Матч ТВНеймар хочет отсудить у «Барселоны» 26 миллионов евро
Остальную сумму «Барселона» удержала после решения форварда перебраться в «ПСЖ». В свою очередь испанский клуб намерен отсудить у Неймара 75 миллионов евро за нарушение условий контракта.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 20:14, Вашингтон
Здоровье
Попова рассказала о планах по прививанию населения от гриппа
Более 50% населения России планируется привить от гриппа в предстоящем эпидемическом сезоне, при этом среди людей, попадающих в группу риска, охват вакцинацией должен составить не менее 75%, заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 19:18
Гаджеты
Samsung готовит еще один складной смартфон
Samsung выпустит Galaxy Fold с гибким экраном осенью 2019 года По данным издания, второе складное мобильное устройство компании будет уменьшаться до квадрата, который можно положить в карман.
TelecomDaily 09:40
Армия и оружие
Учения НАТО начались в Балтийском море
Ежегодные военные учения НАТО «Северные берега» начались в Балтийском море. В мероприятиях принимают участие более 40 кораблей из 18 стран.
Телеканал 360° 10:54
Здоровье
Елена Малышева рассказала, как похудеть за две недели
Российская газета 10:15
Политика
Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.
РБК 14:35
Происшествия
Мать утонувшей в Турции россиянки рассказала о гибели дочери
Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости 15:32
Футбол
Венгер признался, что пока не готов вернуться к тренерской работе
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что пока не готов снова вернуться к работе.
RT на русском 05:19
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Происшествия
Командир севшего в поле в Подмосковье А321 вернется за штурвал
Командир аварийно севшего в кукурузном поле Подмосковья самолете "Уральских авиалиний" А321 Дамир Юсупов вновь возвращается за штурвал на следующей неделе.
Газета.Ru 10:48
Политика
Зеленский выступил в Раде за отмену депутатской неприкосновенности
Как сообщало ИА REGNUM, законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов Верховная рада Украины приняла 30 августа в первом чтении.
REGNUM 04:35
Политика
Британские депутаты поменяли повестку парламента ради переноса Brexit
Большинство депутатов британской палаты общин поддержало внесение изменений в повестку парламента для того, чтобы 4 сентября рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки c ЕС, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.
РБК 17:26
Футбол
«Зенит» огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов
«Зенит» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов — 2019/20.
Sport24.ru 14:12
Политика
Абхазия обвинила Грузию в агрессии на границе
Ранее сообщалось, что Грузия не стала ликвидировать полицейский пост на границе с Южной Осетией.
Газета.Ru 12:03
Общество
Запашному провели срочную операцию в Германии
Народного артиста России Аскольда Запашного срочно прооперировали в Германии. Об этом он сам сообщил на своей странице в Instagram.
URA.Ru 19:55
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM 17:43
Происшествия
В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи
ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что в городе Элкмонт (штат Алабама, США) 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.
Ореанда-Новости 06:44
Экономика
Эксперты поддержали предложения Шрёдера по разрешению кризиса с «грязной» нефтью
Как писала «НГ», кризис с «грязной» нефтью далек от разрешения (Кризис с "грязной" нефтью далек от разрешения).
Независимая газета 15:13
Политика
Моди прибыл во Владивосток для переговоров с Путиным и участия в ВЭФ
В среду состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и индийского премьера в узком и расширенном составах.
ТАСС 19:26
Происшествия
Два самолета столкнулись в Шереметьево
Известия 09:41
Культура
Московский театр сатиры открывает сезон спектаклем памяти Валентина Плучека
Московский академический театр сатиры открывает в среду новый, 96-й по счету, сезон спектаклем, посвященным памяти выдающегося режиссера, народного артиста СССР Валентина Плучека (1909-2002), многие годы возглавлявшего Театр сатиры.
ТАСС 19:22
Общество
Топилин назвал число работающих пенсионеров в России
В настоящее время в России работают 7,3 млн человек старше трудоспособного возраста, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, выступая на встрече министров труда стран G20 в Японии.
Ведомости 01 сентября в 09:22
Экономика
Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7
Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28
Политика
Американский сенатор Майк Ли получил российскую визу
На прошлой неделе сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон и сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи заявили, что российское правительство отказалось предоставить им визы.
Интерфакс 19:25
Армия и оружие
ООН обвинила стороны конфликта в Йемене в военных преступлениях
Правозащитники ООН обвинили Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, правительство Йемена, а также повстанцев-хуситов в военных преступлениях, об этом 3 сентября сообщает Anadolu Ajansi.
REGNUM 08:42