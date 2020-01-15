Общество

ProstoProSportProstoProSportНеймар крутил роман с российской моделью

Нападающий сборной Бразилии и французского «ПСЖ» Неймар встречался с российской Instagram-моделью Катериной Сафаровой. Девушка получила известность после участия в испанском реалити-шоу в 2019-2020 годах. В социальной сети на 21-летнюю россиянку подписано более 160 тысяч человек.
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