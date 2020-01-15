Общество
ProstoProSportНеймар крутил роман с российской моделью
Нападающий сборной Бразилии и французского «ПСЖ» Неймар встречался с российской Instagram-моделью Катериной Сафаровой. Девушка получила известность после участия в испанском реалити-шоу в 2019-2020 годах. В социальной сети на 21-летнюю россиянку подписано более 160 тысяч человек.
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Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по микрозаймам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости списать долги россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО).
Происшествия
Пожар на мебельной фабрике под Брянском потушен
Пожар на мебельной фабрике в Дятьково (Брянская область) потушен. Пострадавших нет, сообщили в региональном управлении МЧС.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию
Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Армия и оружие
По американской базе в Ираке нанесен ракетный удар
Общество
Меган Маркл не участвовала в переговорах с Елизаветой II
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой Елизаветой II.
Армия и оружие
Хафтар озвучил условия продолжения переговоров
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар уведомил Россию об условиях для продолжения переговоров о подписании мирного соглашения в Ливии, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Происшествия
В Шелехове мэр спас мужчину от самосожжения
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Политика
Трамп призвал Apple разблокировать телефоны преступников
Президент США Дональд Трамп призвал компанию Apple предоставить доступ к телефонам преступников.
Происшествия
Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе
Политика
Лавров рассказал о цели московских переговоров по Ливии
Переговоры сторон ливийского конфликта в Москве являются шагом на пути мирного урегулирования, заявил глава МИД России Сергей Лавров 15 января в ходе международной политологической конференции «Диалог Райсина».
Экономика
Падение курса акций «Норникеля» выглядит необоснованным
На торговой сессии Московской биржи 14 января акции ГМК "Норильский никель" потеряли 1,78%, неожиданно упав до отметки 20000 руб. Этот спад ряд брокеров объяснил снижением мировых цен на никель.
Общество
Россиянам пообещали теплую раннюю весну
Весна-2020 в России ожидается теплей, чем обычно. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Шоу-бизнес
Летучая взволновала поклонников откровенным снимком
Телеведущая Елена Летучая взбудоражила своих многочисленных поклонников откровенной фотографией.
Энергетика
В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям
Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.
Наука
В США впервые создали робота из живых клеток
Учёные из двух американских исследовательских университетов впервые создали из клеток эмбрионов лягушки программируемые искусственные организмы — «ксеноботов».
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тюмени
В Тюмени маршрутный микроавтобус «Газель» въехал в столб, в результате чего пострадали семь человек.
Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Биатлон
Пятый этап Кубка мира по биатлону стартует женским спринтом
В среду, 15 января, в Рупольдинге стартует пятый этап Кубка мира по биатлону.
Политика
Россия поднялась в американском рейтинге лучших стран мира
Характерно, что в другом авторитетном международном рейтинге Doing Business Россия занимает 28-е место в мире, последовательно улучшая свои позиции все последние годы.
Авто
Koenigsegg занимается концепт-каром Mission 500 для рекорда скорости
В рамках Женевского автосалона в 2020 году Koenigsegg собирается показать прототип Mission 500.
Происшествия
Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь
Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
Политика
Der Tagesspiegel: без России мир не сможет обойтись
Мир не обойдется без России, пишет немецкое СМИ после поездки канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву.
Общество
В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России
Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
Происшествия
СКР выявил преступное сообщество в Росэнергобанке
Следственный комитет России (СКР) выявил выявил преступное сообщество в Росэнергобанке, который ранее входил в первую сотню банков страны, рассказал и. о. руководителя ГСУ СКР по Москве Андрей Стрижов в интервью ТАСС.
Армия и оружие
Украина решила послать своих военных в Ирак на помощь НАТО
В ходе своей встречи с заместителем генсека НАТО по вопросам операций Джоном Манзою Кулеба отметил, что планируется отправка 20 украинских военных в поддержку миссии альянса в Ираке после восстановления ее работы.
Шоу-бизнес
Татьяна Навка опубликовала откровенное фото без бюстгальтера
Открывшееся декольте однозначно указывает, что в момент съемки на олимпийской чемпионке не было бюстгальтера.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что оплачивает отпуск с новым избранником
Ольга Бузова случайно проговорилась, что самостоятельно оплатила отпуск с новым избранником.