Нападающий сборной Бразилии и французского «ПСЖ» Неймар встречался с российской Instagram-моделью Катериной Сафаровой. Девушка получила известность после участия в испанском реалити-шоу в 2019-2020 годах. В социальной сети на 21-летнюю россиянку подписано более 160 тысяч человек.

Армия и оружие Хафтар озвучил условия продолжения переговоров Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар уведомил Россию об условиях для продолжения переговоров о подписании мирного соглашения в Ливии, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Политика Лавров рассказал о цели московских переговоров по Ливии Переговоры сторон ливийского конфликта в Москве являются шагом на пути мирного урегулирования, заявил глава МИД России Сергей Лавров 15 января в ходе международной политологической конференции «Диалог Райсина».

Экономика Падение курса акций «Норникеля» выглядит необоснованным На торговой сессии Московской биржи 14 января акции ГМК "Норильский никель" потеряли 1,78%, неожиданно упав до отметки 20000 руб. Этот спад ряд брокеров объяснил снижением мировых цен на никель.

Общество Россиянам пообещали теплую раннюю весну Весна-2020 в России ожидается теплей, чем обычно. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Энергетика В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.

Политика Россия поднялась в американском рейтинге лучших стран мира Характерно, что в другом авторитетном международном рейтинге Doing Business Россия занимает 28-е место в мире, последовательно улучшая свои позиции все последние годы.

Общество В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.

Происшествия СКР выявил преступное сообщество в Росэнергобанке Следственный комитет России (СКР) выявил выявил преступное сообщество в Росэнергобанке, который ранее входил в первую сотню банков страны, рассказал и. о. руководителя ГСУ СКР по Москве Андрей Стрижов в интервью ТАСС.