Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар отправится в Барселону, чтобы дать показания в суда, сообщает Marca. Футболист прилетит в Каталония прямо с тренировки "ПСЖ" уже сегодня, 26 сентября. А 27 сентября он даст показания по делу о невыплате премии.

Неймар летит в Испанию на суд с «Барселоной»

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