Нападающий «ПСЖ» Неймар чуть не подрался с одним из одноклубников на тренировке команды.

Общество Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.

Политика Путин вновь прилетел в пострадавшую от наводнения Иркутскую область Президент Владимир Путин в третий раз за два последних месяца прилетел в Иркутскую область, которая в июне-июле этого года пережила две разрушительных волны наводнения.

Экономика Альфа-банк потребовал 9,5 млрд руб. от консалтинговой фирмы Альфа-банк потребовал в суде взыскать 9,5 млрд руб. с российской консалтинговой компании IMC Montan, которая предоставляет услуги в области геологии, горного дела и переработки полезных ископаемых.

Футбол Лукаку стал жертвой расистских оскорблений в матче с «Кальяри» Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку стал жертвой расистских оскорблений во время выездного матча 2-го тура Серии А против «Кальяри».

Финансы Официальный курс евро снизился на 21 копейку Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,21 копейки - до 73,1726 рубля, курс доллара увеличился на 13,38 копейки - до 66,6235 рубля, следует из данных Банка России.

Происшествия Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.

Наука Магнитная буря обрушится на Землю Средняя магнитная буря уровня G2 может произойти 27-28 сентября, передает РИА Новости со ссылкой на астрономов.

Экономика Суд арестовал весь пакет Baring Vostok в банке «Восточный» Параллельно идет арбитражное разбирательство, в рамках которого Baring потерял контроль в "Восточном" - контролируемая им Evison по предписанию суда Амурской области исполнила опцион на продажу компании "Финвижн" Артема Аветисяна 9,99% акций банка.

Гаджеты Xiaomi представила Mi 9T Pro в России Компания Xiaomi объявила о запуске в России смартфона Mi 9T Pro.

Общество В Москве пройдет фестиваль циркового искусства Фестиваль циркового искусства, приуроченный к 100-летию со дня приобретения цирками государственного статуса, пройдет в столице с 14 по 16 сентября.

Шоу-бизнес Муж Поклонской сообщил о расставании с ней Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.

Политика Премьер Грузии подал в отставку Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.

Армия и оружие Боевики 33 раза за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что боевики 33 раза за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии.

Происшествия Четыре человека погибли в массовом ДТП под Воронежем Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении четырех легковушек и грузовика на федеральной трассе М-4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области.

Политика Единоросс Метельский подал иск против Навального Секретарь регионального отделения «Единой России» и заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский подал в суд иск о защите чести к Алексею Навальному, муниципальному депутату по столичному району Зюзино Константину Янкаускасу и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), следует из карточки на сайте суда.

Экономика Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.

Транспорт В Петербурге отремонтируют Цимбалинский путепровод В свою очередь генеральный директор — председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров отметил, что РЖД и Петербург приходят к пониманию развития транспортной ситуации.

Общество Температура воздуха в мире осенью может превысить норму Погода в сентябре, октябре и ноябре в различных регионах мира может оказаться более теплой, чем обычно.

Политика Президент ФРГ в Польше попросил прощения за Вторую мировую войну Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе мероприятий в польском городе Велюнь, приуроченных к 80-й годовщине нападения на республику фашистской Германии, попросил прощения за Вторую мировую войну.

Политика Зеленский заявил о начале ремонта моста в Станице Луганской Некоторое время назад Киев на заседании в Минске контактной группы по урегулированию гражданской войны на Украине заявил, что до ремонта моста на КПП "Станица Луганская" должен быть демонтирован блокпост НВФ ОРЛО (незаконных вооруженных формирований отдельных районов Луганской области).

Экономика AliExpress сделает пакетное предложение В AliExpress рассчитывают, что нововведение позволит сократить сроки доставки в два раза, особенно в средние и малые города, где они достигают 30 дней и более, а также существенно нарастить средний чек заказа, который сейчас составляет примерно $9 (около 601 руб.).