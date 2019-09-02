Нападающий «ПСЖ» Неймар чуть не подрался с одним из одноклубников на тренировке команды.

Неймар на тренировке устроил стычку с одноклубником

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