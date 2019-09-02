Футбол
Bookmaker-ratings.ruНеймар на тренировке устроил стычку с одноклубником
Нападающий «ПСЖ» Неймар чуть не подрался с одним из одноклубников на тренировке команды.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 12:58, Вашингтон
Хоккей
СКА победил «Металлург» на выезде
Единственную шайбу в составе проигравших забросил Брэндон Козун (29:44).
Советский спорт 12:21
Общество
Ураган «Дориан» снизился до четвертой категории
РИА Новости 11:12
Футбол
Кейлор Навас перешел в «ПСЖ», «Реал» арендовал Ареоля
Ранее сообщалось, что Навас заработает в «ПСЖ» 18 млн евро за три года, а «Реал» получит 15 млн и арендует вратаря французов Альфонса Ареоля на сезон.
Sports.ru 12:05
Политика
Экс-президент Крыма перенес инсульт в Турции
Бывший крымский президент Юрий Мешков перенес инсульт в Турции.
Газета.Ru 10:00
Авто
Kia представила гибридные Kia XCeed и Ceed Sportswagon
Южнокорейская компания Kia представила новые Kia XCeed и Ceed Sportswagon (SW) с гибридной силовой установкой (Plug-in Hybrid).
Автоновости дня 06:05
Происшествия
Блогер в суде отверг обвинения в призывах убивать детей силовиков
Блогер Владислав Синица отверг обвинения в экстремизме, выдвинутые в его адрес из-за скандального поста в Twitter, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
РИА Новости 04:53
Экономика
ПФР предложил новую систему выплаты пенсионных накоплений
В настоящее время пенсионные накопления выплачиваются гражданам, получившим основания на подобные выплаты по ОПС, единовременно, если рассчитанный размер ежемесячных выплат не превышает 5% по отношению к его ежемесячным выплатам страховой пенсии по старости.
Коммерсантъ 02:22
Происшествия
В Ярославле семь человек пострадали в ДТП с тремя маршрутками
Семь человек пострадали при столкновении трех маршруток в Ярославле вечером в понедельник, сообщило УМВД по региону.
РИА Новости 12:32
Музыка
Рекорд по исполнению гимна России установили в Петербурге
VSE42 Новости вчера в 19:35
Происшествия
Прощание с погибшей в Турции российской девочкой пройдет 3 сентября
Прощание с российской девочкой, которая умерла после несчастного случая в отеле в турецкой Анталье, пройдет 3 сентября.
ТАСС 12:10
Футбол
Коноплянка перешел в донецкий «Шахтер»
Полузащитник «Шальке 04» Евгений Коноплянка подписал контракт с донецким «Шахтером».
Sport24.ru 12:33
Общество
Муж Поклонской сообщил о расставании с ней
Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.
Газета.Ru 05:51
Происшествия
Российские дипломаты встретились с подозреваемым в убийстве в Берлине
Консульские сотрудники посольства РФ в ФРГ встретились с подозреваемым в убийстве гражданина Грузии в Берлине, оказали ему консульско-правовую помощь, сообщили журналистам в понедельник в дипмиссии.
РИА Новости 12:20
Происшествия
В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.
РИА Новости 08:50
Футбол
Защитник «Манчестер Юнайтед» Дармиан перешел в «Парму»
Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила об уходе защитника сборной Италии Маттео Дармиана.
ProstoProSport 06:59
Шоу-бизнес
Супруга Андрея Григорьева-Апполонова прокомментировала развод
Супруга солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Аполлонова подтвердила слухи о разводе.
ТК Звезда 12:30
Экономика
Кипр досрочно погасил долг перед Россией
Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru 12:31
Политика
Путин прокомментировал договор о дружбе России и Монголии
Президент России Владимир Путин считает, что отношения России и Монголии выйдут на новый уровень после подписания бессрочного договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.
RT на русском вчера в 20:58
Политика
Кремль обсудит новую систему выборов в Госдуму
Зачем нужны изменения Идея возможного изменения принципа формирования Госдумы возникла в контексте задачи получить в палате следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 голосов, сказали два близких к Кремлю источника РБК.
РБК 06:22
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Общество
Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний
Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».
Lenta.ru 08:42
Авто
Рассекречен срок премьеры новых Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander
Японское автомобильное издание Best Car обнародовало сроки премьер кроссоверов Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander нового поколения.
UsedCars.ru 07:45
Общество
Медведева поразил 1-й класс «М» в школе в Татарстане
Медведев подсчитал, что в этой школе должен быть 1-й "М" класс.
Интерфакс 08:21
Футбол
«Зенит» объявил о покупке Караваева
Санкт-петербургский «Зенит» приобрёл защитника голландского «Витесса» и сборной России Вячеслава Караваева.
RT на русском 12:24
Общество
В Краснодаре открылась новая школа с 24 первыми классами
Администрации новой школы по улице имени Героя Аверкиева в густонаселенном Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара пришлось провести четыре торжественные линейки в честь Дня знаний из-за того, что в учебном заведении сформировали рекордное количество для города первых классов, сообщил журналистам в пресс-службе администрации города.
ТАСС 07:02
Общество
Власти Дании выкупят у цирков всех слонов
За рубежом 07:56
Политика
Минобороны может достроить космодром «Восточный»
Как сообщили источники, близкие к аппарату Правительства РФ, подрядчиком строительства космодрома "Восточный" может стать компания, специально созданная Министерством обороны России для этой цели.
Капитал страны 02:52