Футбол
Матч ТВНеймар назвал причину срыва трансфера в «Барселону»
Напомним, в летнее трансферное окно «Барселона» вела активные переговоры с «ПСЖ» по поводу трансфера 27-летнего бразильца, однако сторонам не удалось договориться. Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро.
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Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 08:26, Вашингтон
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В столичном СИЗО поженились женщина и трансгендер
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО, сообщила в социальных сетях замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
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В Роскачестве рассказали о правильном выборе красной икры и рыбы
При выборе хорошей рыбы и свежей красной икры надо оценивать внешний вид и запах продуктов.
Известия 07:24
Политика
Глава Минприроды рассказал, когда Россия запретит пластик
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о введении полного запрета на одноразовые пластмассовые товары такие, как пакеты, трубочки и столовые приборы к 2021 году.
Газета.Ru 08:03
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Лукашенко анонсировал скорый визит Патрушева в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшее время ожидается визит в республику секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.
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Мэр Тбилиси назвал недопустимым отказ от российских туристов
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Происшествия
На Урале задержаны двое подростков за подготовку нападения на школу
В городе Кушве в Свердловской области правоохранительные органы задержали двух несовершеннолетних, планировавших атаку на одну из местных школ 1 сентября.
Газета.Ru 08:05
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Украинский кабмин одобрил увольнение Кличко и Супрун
Кабинет министров Украины одобрил увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Ульяны Супрун с должности первого заместителя министра здравоохранения.
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На шахте в Донецке прогремел взрыв
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Суд Бишкека признал законным арест экс-президента Киргизии Атамбаева
4 сентября Бишкекский городской суд признал законным решение об аресте бывшего главы Киргизии Алмазбека Атамбаева, отклонив жалобу о возможных нарушениях при его задержании, передает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-президента Сергея Слесарева.
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Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд
Дождь вчера в 14:42
Происшествия
В Минобороны подтвердили гибель пилотов разбившегося Су-25
Министерство обороны России подтвердило гибель двух пилотов штурмовика Су-25УБ, который потерпел крушение в Ставропольском крае.
RT на русском 06:06
Политика
Глава Гонконга отозвала вызвавший протесты законопроект об экстрадиции
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки.
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Культура
На Невском проспекте появится памятник композитору Иоганну Баху
14 сентября, в первый день XXII Санкт-Петербургского международного фестиваля EARLYMUSIC, на Невском проспекте торжественно откроют памятник немецкому композитору Иоганну Себастьяну Баху.
Невские Новости 02:16
Происшествия
За убийство гадалки жительница Ульяновска получила 8,5 лет колонии
Приговором суда женщине назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев колонии общего режима.
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Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.
Газета.Ru 04:03
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В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
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В Татарстане задержали мать найденного в пакете у магазина ребенка
Полицейские в Татарстане задержали мать младенца, найденного в полиэтиленовом пакете возле одного из магазинов.
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Кино
Безруков предложил «брать мзду» за прокат западных фильмов в России
Народный артист РФ Сергей Безруков предложил брать сбор за прокат западных фильмов на российских экранах.
ТАСС 06:43
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Глава офиса президента Украины перекривлял Порошенко в Раде при Зеленском
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан спародировал бывшего украинского лидера, депутата Верховной Рады Петра Порошенко прямо во время его выступления в парламенте.
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На Урале суд приговорил бывшего полицейского Дмитрия Курницкого, который въехал в 2018 году в толпу на внедорожнике, к девяти годам строгого режима.
Газета.Ru 08:11
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The Economist обновил список самых комфортных городов мира
В конце августа The Economist Intelligence Unit представил рейтинг самых безопасных городов, составленный на основе анализа таких показателей, как цифровая безопасность, безопасность здравоохранения, инфраструктуры, а также личная безопасность.
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Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
В Тверском суде Москвы прокурор попросил приговорить Кирилла Жукова, который обвиняется в применении насилия к полицейским, к четырем годам и пяти месяцам исправительной колонии общего режима.
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Авто
Представили серийный вариант электрокара Honda E
В оснащении Honda E будет находиться электромотор с двумя выходными мощностями, — 134 л.с. и 152 л.с. Сообщается, что первую «сотню» электрокар сможет набрать за 8 секунд.
Тарантас Ньюс 03:16
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Минтранс планирует отменить досмотр транзитных пассажиров
Минтранс России подготовил законодательные изменения для отмены досмотра на внутренних авиарейсах транзитных пассажиров.
Газета.Ru 07:50