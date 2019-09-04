Футбол

Матч ТВМатч ТВНеймар назвал причину срыва трансфера в «Барселону»

Напомним, в летнее трансферное окно «Барселона» вела активные переговоры с «ПСЖ» по поводу трансфера 27-летнего бразильца, однако сторонам не удалось договориться. Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро.
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