Футбол
Sportbox.RUНеймар не приехал на суд против «Барселоны»
Нападающий «ПСЖ» Неймар не явился в суд для дачи показаний по делу о невыплате «Барселоной» премии.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:22, Вашингтон
Экономика
Группа ЭПМ останавливает производство анодов в Челябинске
АО «ЭПМ – Челябинский электродный завод» (входит в группу ЭПМ) объявил об остановке производства анодов с 1 октября.
Коммерсантъ Челябинск 01:06
Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 10:52
Общество
Прокуратура признала правило «звонок для учителя» незаконным
Правила внутреннего распорядка учеников содержали положение о том, что «звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс».
MagCity74 вчера в 08:42
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
Очевидцы сняли на видео выходку актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета.
РИА Новости 10:07
Политика
МИД назвал безрассудством новые санкции США против России
МИД России назвал безрассудством новые антироссийские санкции, которые США ввели за доставку в Сирию авиационного топлива.
Ведомости вчера в 18:51
Политика
Трамп отказался отменять санкции против Ирана ради начала переговоров
Предложение властей Ирана отменить все санкции для начала диалога Вашингтона и Тегерана было встречено отказом, заявил 27 сентября президент США Дональд Трамп.
REGNUM 10:43
Спорт
МОК не обсуждал с WADA вопрос отстранения России от Олимпиады
Новый международный стандарт предполагает, что спортсмены страны, чьё национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях.
Говорит Москва 09:51
Футбол
Зидан: «Атлетико» считают народной командой? В «Реале» люди тоже много работают
Чемпионат 09:58
Общество
В Петербурге родилась Россия Русских
Газета.Ru 09:25
Происшествия
В Приморье задержаны шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР
В исключительной экономической зоне России в Приморье задержаны три шхуны и несколько мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР.
RT на русском 02:40
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru вчера в 18:00
Политика
США ввели санкции против Рауля Кастро и его семьи
США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости вчера в 12:49
Политика
Партнеры США выстроились в очередь за российским С-400
Как сообщает «Российская газета», Фонд в защиту демократии со штаб-квартирой в Вашингтоне опубликовал инфографику, согласно которой четверо азиатских партнеров США буквально выстроились в очередь за российскими ЗРС С-400 «Триумф».
Военное дело 06:57
Кино
Sony и Disney договорились: «Человек-паук 3» выйдет в июле 2021 года
Sony и Disney смогли договориться снять ещё один совместный фильм про Человека-паука с Томом Холландом в главной роли.
Игромания.ру 11:09
Автоспорт
Ферстаппен выиграл вторую практику в Сочи, Квят — 12-й
В Сочи завершилась вторая свободная практика этапа Гран-при России Формулы-1. Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал двенадцатое время.
Нева Спорт 09:55
Общество
Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте
Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk вчера в 04:05
Общество
В МЧС рассказали об ответственности за курение на балконах
«Каждый человек должен понимать, что курение может привести к уголовно-правовому последствию, если из-за брошенного окурка сгорят балкон или несколько квартир», — цитирует его РЕН ТВ.
Известия вчера в 15:49
Политика
МВД предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете
МВД сообщило о подготовке изменений в закон "О полиции", в соответствии с которыми предлагается установить административную ответственность за оскорбление сотрудников правоохранительных органов в Сети.
Московский Комсомолец 10:58
Общество
Тренера по кикбоксингу уволили за эротические фото 20-летней давности
Тренер по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерина Конопенко потеряла работу и чуть не попала под статью о невыполнении родительских обязанностей.
Вести.Ru 10:10
Политика
В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
Взгляд.ру 25 сентября в 20:09
Происшествия
Кадыров призвал найти всех, кто радовался пожару в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти тех, кто радовался во время пожара 19 сентября в торговом центре "Гранд парк" в Грозном.
Газета.Ru 10:43
Игры
Naughty Dog рассказала о трёхчасовом демо The Last of Us: Part II
Naughty Dog рассказала о трёхчасовой демонстрационной версии The Last of Us: Part II, которую позавчера удалось опробовать немногим журналистам.
Игромания.ру вчера в 17:59
Политика
Совет вещания Deutsche Welle отверг обвинения комиссии Госдумы
Германская Deutsche Welle (DW, "Немецкая волна") отвергает обвинения в адрес медиакомпании со стороны комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
ТАСС 10:31
Происшествия
Задержан высокопоставленный сотрудник СБ МВД Кабардино-Балкарии
Задержан находившийся в розыске бывший начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии Сергей Р. Информация об этом и видео задержания появилась в ряде СМИ.
REGNUM 08:41
Театры
В Калуге во время спектакля умер актер
Вчера, 26 сентября, ушёл из жизни актёр калужского ТЮЗа Андрей Семёнов. В декабре ему могло исполниться 57 лет.
Калужские новости 07:42
Экономика
Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине
Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.
РБК 02:25