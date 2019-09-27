Нападающий «ПСЖ» Неймар не явился в суд для дачи показаний по делу о невыплате «Барселоной» премии.

Неймар не приехал на суд против «Барселоны»

Экономика Группа ЭПМ останавливает производство анодов в Челябинске АО «ЭПМ – Челябинский электродный завод» (входит в группу ЭПМ) объявил об остановке производства анодов с 1 октября.

Политика Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Общество Прокуратура признала правило «звонок для учителя» незаконным Правила внутреннего распорядка учеников содержали положение о том, что «звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс».

Происшествия Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео Очевидцы сняли на видео выходку актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета.

Политика МИД назвал безрассудством новые санкции США против России МИД России назвал безрассудством новые антироссийские санкции, которые США ввели за доставку в Сирию авиационного топлива.

Политика Трамп отказался отменять санкции против Ирана ради начала переговоров Предложение властей Ирана отменить все санкции для начала диалога Вашингтона и Тегерана было встречено отказом, заявил 27 сентября президент США Дональд Трамп.

Спорт МОК не обсуждал с WADA вопрос отстранения России от Олимпиады Новый международный стандарт предполагает, что спортсмены страны, чьё национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях.

Происшествия В Приморье задержаны шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР В исключительной экономической зоне России в Приморье задержаны три шхуны и несколько мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР.

Политика Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.

Политика США ввели санкции против Рауля Кастро и его семьи США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Политика Партнеры США выстроились в очередь за российским С-400 Как сообщает «Российская газета», Фонд в защиту демократии со штаб-квартирой в Вашингтоне опубликовал инфографику, согласно которой четверо азиатских партнеров США буквально выстроились в очередь за российскими ЗРС С-400 «Триумф».

Кино Sony и Disney договорились: «Человек-паук 3» выйдет в июле 2021 года Sony и Disney смогли договориться снять ещё один совместный фильм про Человека-паука с Томом Холландом в главной роли.

Автоспорт Ферстаппен выиграл вторую практику в Сочи, Квят — 12-й В Сочи завершилась вторая свободная практика этапа Гран-при России Формулы-1. Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал двенадцатое время.

Общество В МЧС рассказали об ответственности за курение на балконах «Каждый человек должен понимать, что курение может привести к уголовно-правовому последствию, если из-за брошенного окурка сгорят балкон или несколько квартир», — цитирует его РЕН ТВ.

Политика МВД предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете МВД сообщило о подготовке изменений в закон "О полиции", в соответствии с которыми предлагается установить административную ответственность за оскорбление сотрудников правоохранительных органов в Сети.

Общество Тренера по кикбоксингу уволили за эротические фото 20-летней давности Тренер по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерина Конопенко потеряла работу и чуть не попала под статью о невыполнении родительских обязанностей.

Политика В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.

Происшествия Кадыров призвал найти всех, кто радовался пожару в Грозном Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти тех, кто радовался во время пожара 19 сентября в торговом центре "Гранд парк" в Грозном.

Игры Naughty Dog рассказала о трёхчасовом демо The Last of Us: Part II Naughty Dog рассказала о трёхчасовой демонстрационной версии The Last of Us: Part II, которую позавчера удалось опробовать немногим журналистам.

Политика Совет вещания Deutsche Welle отверг обвинения комиссии Госдумы Германская Deutsche Welle (DW, "Немецкая волна") отвергает обвинения в адрес медиакомпании со стороны комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Происшествия Задержан высокопоставленный сотрудник СБ МВД Кабардино-Балкарии Задержан находившийся в розыске бывший начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии Сергей Р. Информация об этом и видео задержания появилась в ряде СМИ.

Театры В Калуге во время спектакля умер актер Вчера, 26 сентября, ушёл из жизни актёр калужского ТЮЗа Андрей Семёнов. В декабре ему могло исполниться 57 лет.