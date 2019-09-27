Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUНеймар не приехал на суд против «Барселоны»

Нападающий «ПСЖ» Неймар не явился в суд для дачи показаний по делу о невыплате «Барселоной» премии.
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Неймар готов отказаться от судебных претензий к «Барселоне» при одном условии

Sport.ru11:00

Неймар был готов отказаться от финансовых претензий к «Барселоне», если бы клуб его подписал

Sport24.ru07:53

Юристы «Барсы» предупредили Неймара, что его не вернут в клуб, если финансовые разногласия не урегулируют до суда

Sports.ru10:49

Неймар мог отказаться от претензий к «Барсе» в случае возвращения в команду

Газета.Ru08:43

Неймар пообещал отозвать иск к «Барсе», если клуб даст гарантии его подписания

Чемпионат10:37

Неймар встретился с руководством «Барселоны» и вылетел в Париж, не дожидаясь суда

Sportbox.RU05:17

Неймар опубликовал фотографию с друзьями из Барселоны

Матч ТВ03:52
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:22, Вашингтон
Экономика

Группа ЭПМ останавливает производство анодов в Челябинске

АО «ЭПМ – Челябинский электродный завод» (входит в группу ЭПМ) объявил об остановке производства анодов с 1 октября.
Коммерсантъ Челябинск 01:06
Политика

Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 10:52
Общество

Прокуратура признала правило «звонок для учителя» незаконным

Правила внутреннего распорядка учеников содержали положение о том, что «звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс».
MagCity74 вчера в 08:42
Происшествия

Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео

Очевидцы сняли на видео выходку актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета.
РИА Новости 10:07
Происшествия

Погоня со стрельбой на трассе в Крыму попала на видео

ТК Звезда 08:27
Политика

МИД назвал безрассудством новые санкции США против России

МИД России назвал безрассудством новые антироссийские санкции, которые США ввели за доставку в Сирию авиационного топлива.
Ведомости вчера в 18:51
Политика

Трамп отказался отменять санкции против Ирана ради начала переговоров

Предложение властей Ирана отменить все санкции для начала диалога Вашингтона и Тегерана было встречено отказом, заявил 27 сентября президент США Дональд Трамп.
REGNUM 10:43
Спорт

МОК не обсуждал с WADA вопрос отстранения России от Олимпиады

Новый международный стандарт предполагает, что спортсмены страны, чьё национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях.
Говорит Москва 09:51
Космос

Российские ученые разработали систему борьбы с космическим мусором

Вести.Ru 00:21
Футбол

Зидан: «Атлетико» считают народной командой? В «Реале» люди тоже много работают

Чемпионат 09:58
Общество

В Петербурге родилась Россия Русских

Газета.Ru 09:25
Происшествия

В Приморье задержаны шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР

В исключительной экономической зоне России в Приморье задержаны три шхуны и несколько мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР.
RT на русском 02:40
Политика

Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН

Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Шоу-бизнес

Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов

Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru вчера в 18:00
Политика

США ввели санкции против Рауля Кастро и его семьи

США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости вчера в 12:49
Политика

Партнеры США выстроились в очередь за российским С-400

Как сообщает «Российская газета», Фонд в защиту демократии со штаб-квартирой в Вашингтоне опубликовал инфографику, согласно которой четверо азиатских партнеров США буквально выстроились в очередь за российскими ЗРС С-400 «Триумф».
Военное дело 06:57
Кино

Sony и Disney договорились: «Человек-паук 3» выйдет в июле 2021 года

Sony и Disney смогли договориться снять ещё один совместный фильм про Человека-паука с Томом Холландом в главной роли.
Игромания.ру 11:09
Автоспорт

Ферстаппен выиграл вторую практику в Сочи, Квят — 12-й

В Сочи завершилась вторая свободная практика этапа Гран-при России Формулы-1. Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал двенадцатое время.
Нева Спорт 09:55
Общество

Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте

Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk вчера в 04:05
Общество

В МЧС рассказали об ответственности за курение на балконах

«Каждый человек должен понимать, что курение может привести к уголовно-правовому последствию, если из-за брошенного окурка сгорят балкон или несколько квартир», — цитирует его РЕН ТВ.
Известия вчера в 15:49
Политика

МВД предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете

МВД сообщило о подготовке изменений в закон "О полиции", в соответствии с которыми предлагается установить административную ответственность за оскорбление сотрудников правоохранительных органов в Сети.
Московский Комсомолец 10:58
Общество

Тренера по кикбоксингу уволили за эротические фото 20-летней давности

Тренер по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерина Конопенко потеряла работу и чуть не попала под статью о невыполнении родительских обязанностей.
Вести.Ru 10:10
Политика

Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии

РИА Новости 06:42
Политика

В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
Взгляд.ру 25 сентября в 20:09
Происшествия

Кадыров призвал найти всех, кто радовался пожару в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти тех, кто радовался во время пожара 19 сентября в торговом центре "Гранд парк" в Грозном.
Газета.Ru 10:43
Игры

Naughty Dog рассказала о трёхчасовом демо The Last of Us: Part II

Naughty Dog рассказала о трёхчасовой демонстрационной версии The Last of Us: Part II, которую позавчера удалось опробовать немногим журналистам.
Игромания.ру вчера в 17:59
Политика

Совет вещания Deutsche Welle отверг обвинения комиссии Госдумы

Германская Deutsche Welle (DW, "Немецкая волна") отвергает обвинения в адрес медиакомпании со стороны комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
ТАСС 10:31
Происшествия

Задержан высокопоставленный сотрудник СБ МВД Кабардино-Балкарии

Задержан находившийся в розыске бывший начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии Сергей Р. Информация об этом и видео задержания появилась в ряде СМИ.
REGNUM 08:41
Театры

В Калуге во время спектакля умер актер

Вчера, 26 сентября, ушёл из жизни актёр калужского ТЮЗа Андрей Семёнов. В декабре ему могло исполниться 57 лет.
Калужские новости 07:42
Экономика

Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине

Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.
РБК 02:25
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