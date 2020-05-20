Общество

ЧемпионатЧемпионатНеймар опубликовал фото, сделанное для GQ Russia

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Бразильский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото, сделанное для июньского номера российского издания журнала GQ. «Самый красивый в мире», — прокомментировала снимок девушка футболиста Наталия Барулич.
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