Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессНеймар остался в запасе «ПСЖ» на матч с «Реалом»
«ПСЖ» назвал стартовый состав на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Реала». Бразильский форвард Неймар остался в запасе.
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Энергетика
Пушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту
Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.
Общество
В Госдуме предложили повысить предельный возраст ректоров до 70 лет
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает повышение предельного возраста ректоров вузов с 65 до 70 лет, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
Прокуратура объяснила отмену дела замглавы Росалкогольрегулирования
Прокуратура Москвы прекратила уголовное дело в отношении сотрудников Росалкогольрегулирования из-за нарушений, допущенных когда его заводили.
Футбол
Игорь Лебедев: «Невыход „Локомотива“ из группы? ЦСКА шесть лет был четвертым, а теперь вообще проигрывает „Лудогорцу“»
Вице-спикер Госдумы и болельщик «Локомотива» Игорь Лебедев после поражения в домашнем матче Лиги чемпионов от «Байера» (0:2) поделился эмоциями от вылета команды из еврокубков.
Происшествия
В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ
Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о квартирах «на ночь»
В Москве сотрудники ФСБ совместно со следователями московского главка СКР задержали бывшего замначальника отделения уголовного розыска ОМВД по Пресненскому району столицы майора полиции Руслана Дейниченко.
Авто
Tesla Cybertruck прошел аэродинамические тесты
Эксперты провели аэродинамические испытания Tesla Cybertruck Во время показа пикапа Tesla нас поразил дизайн.
Здоровье
В Воронежской области за неделю выросло число заболевших ОРВИ
По состоянию на 25 ноября, прививки от гриппа сделали более 980 тысяч жителей Воронежской области, в том числе 232 тысячи детей.
Здоровье
Кто стоит за тестами на алкоголизм для водителей
Изначально, напомним, предполагалось, что сдавать тест на содержание карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) при прохождении водительской медкомиссии будут только лица, получившие назначение от врача психиатра-нарколога, однако в конечной редакции правил данное положение исчезло; подозреваемыми в алкоголизме стали абсолютно все.
Армия и оружие
Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»
Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Политика
Зеленский пообещал «ценный подарок» за поимку контрабандиста
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Общество
Польских топ-менеджеров задержали за контракты с «Газпромом»
Троих бывших членов правления польской компании EuRoPol GAZ задержали по обвинению в невыгодных контрактах на поставку российского газа.
Футбол
Шевченко вошел в десятку лучших футбольных тренеров по версии IFFHS
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко занял восьмое место в списке лучших тренеров национальных команд по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) в 2019 году, сообщается на официальном сайте организации.
Политика
Зеленский: Если Коломойский меня поддерживает, я очень рад
«Вы сказали, что он меня поддерживал — кстати, меня поддержали 73% украинцев, и если среди них был господин Коломойский, я очень рад», — заявил Зеленский.
Политика
В МИД России рассказали об ожиданиях от нормандского саммита
Заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Глушко заявил, что предстоящая встреча в "нормандском формате" позволит закрепить прогресс в урегулировании ситуации на Украине, сообщает "Интерфакс".
Авто
Начались продажи бюджетного аналога Hyundai Santa Fe
Компания Landwind объявила о начале продаж нового недорогого кроссовера Landwind Fengrong.
Футбол
«Динамо» выиграло суд на €750 тыс. по трансферу футболиста Рауша
Арбитражный суд Москвы признал недействительным агентский договор команды с компанией "Голден Тойз" и снял с команды обязательства по выплате € 750 тыс. В ходе слушаний, которые длились с марта 2019 года, юристам "Динамо" удалось доказать, что сделка с "Голден Тойз" носила мнимый характер, а компания по факту не оказывала никаких услуг при переходе Рауша в московский клуб.
Футбол
Сборную России не отстранят от Евро-2020
Накануне комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в мировых спортивных состязаниях на четыре года.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Футбол
Сёмин: в матче с «Байером» не было нашего, локомотивского, духа
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин подвёл итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с леверкузенским "Байером" (0:2).
Происшествия
Flydubai отреагировала на причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Авиакомпания Flydubai прокомментировала данные окончательного отчета МАК об авиакатастрофе, произошедшей 3,5 года назад в Ростове-на-Дону.
Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
Политика
Олег Сенцов в Европарламенте предложил вернуть Украине ядерное оружие
Кинорежиссёр и сценарист Олег Сенцов, в 2015 году приговорённый в РФ к 20 годам лишения свободы за подготовку теракта, выступая в стенах Европарламента, предложил вернуть Украине ядерное оружие.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в нападении с ножом
Столичная полиция задержала четверых подозреваемых в нападении на мужчину на юге-востоке Москвы.
Экономика
В 2020 году ожидают экономический кризис
Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.