Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессНеймар остался в запасе «ПСЖ» на матч с «Реалом»

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«ПСЖ» назвал стартовый состав на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Реала». Бразильский форвард Неймар остался в запасе.
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«Реал» — «ПСЖ»: Неймар остался в запасе

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