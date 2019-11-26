«ПСЖ» назвал стартовый состав на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Реала». Бразильский форвард Неймар остался в запасе.

Неймар остался в запасе «ПСЖ» на матч с «Реалом»

Энергетика Пушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.

Общество В Госдуме предложили повысить предельный возраст ректоров до 70 лет В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает повышение предельного возраста ректоров вузов с 65 до 70 лет, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Происшествия Прокуратура объяснила отмену дела замглавы Росалкогольрегулирования Прокуратура Москвы прекратила уголовное дело в отношении сотрудников Росалкогольрегулирования из-за нарушений, допущенных когда его заводили.

Происшествия В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.

Авто Tesla Cybertruck прошел аэродинамические тесты Эксперты провели аэродинамические испытания Tesla Cybertruck Во время показа пикапа Tesla нас поразил дизайн.

Здоровье В Воронежской области за неделю выросло число заболевших ОРВИ По состоянию на 25 ноября, прививки от гриппа сделали более 980 тысяч жителей Воронежской области, в том числе 232 тысячи детей.

Здоровье Кто стоит за тестами на алкоголизм для водителей Изначально, напомним, предполагалось, что сдавать тест на содержание карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) при прохождении водительской медкомиссии будут только лица, получившие назначение от врача психиатра-нарколога, однако в конечной редакции правил данное положение исчезло; подозреваемыми в алкоголизме стали абсолютно все.

Общество Польских топ-менеджеров задержали за контракты с «Газпромом» Троих бывших членов правления польской компании EuRoPol GAZ задержали по обвинению в невыгодных контрактах на поставку российского газа.

Футбол Шевченко вошел в десятку лучших футбольных тренеров по версии IFFHS Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко занял восьмое место в списке лучших тренеров национальных команд по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) в 2019 году, сообщается на официальном сайте организации.

Политика В МИД России рассказали об ожиданиях от нормандского саммита Заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Глушко заявил, что предстоящая встреча в "нормандском формате" позволит закрепить прогресс в урегулировании ситуации на Украине, сообщает "Интерфакс".

Футбол «Динамо» выиграло суд на €750 тыс. по трансферу футболиста Рауша Арбитражный суд Москвы признал недействительным агентский договор команды с компанией "Голден Тойз" и снял с команды обязательства по выплате € 750 тыс. В ходе слушаний, которые длились с марта 2019 года, юристам "Динамо" удалось доказать, что сделка с "Голден Тойз" носила мнимый характер, а компания по факту не оказывала никаких услуг при переходе Рауша в московский клуб.

Футбол Сборную России не отстранят от Евро-2020 Накануне комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в мировых спортивных состязаниях на четыре года.

Политика Олег Сенцов в Европарламенте предложил вернуть Украине ядерное оружие Кинорежиссёр и сценарист Олег Сенцов, в 2015 году приговорённый в РФ к 20 годам лишения свободы за подготовку теракта, выступая в стенах Европарламента, предложил вернуть Украине ядерное оружие.