Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ruМатч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом

Футбольный матч между киевским «Динамо» и донецким «Шахтёром» в чемпионате Украины был остановлен из-за расистского скандала. Во втором тайме болельщики «Динамо» стали выкрикивать расистские оскорбления в адрес полузащитника «Шахтера» Тайсона.
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