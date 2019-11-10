Футбол
РИА НовостиНеймар поддержал подвергшегося расизму футболиста «Шахтера»
Футболист ПСЖ Неймар выразил поддержку капитану донецкого "Шахтера" Тайсону после акта проявления расизма в адрес бразильского игрока во время матча чемпионата Украины. В минувшей игре с киевским "Динамо" (1:0) Тайсон услышал со стороны болельщиков расистские выкрики в свой адрес во втором тайме.
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«Спартак» отказался от турнира в США из-за проблем с визами
Футбольный клуб «Спартак» откажется от участия в американском товарищеском турнире Florida Cup в январе из-за проблем с визами для игроков.
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ToDay News Ufa вчера в 00:56
Футбол
УЕФА осудил расизм в отношении футболиста «Шахтера» на Украине
«Борьба за искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе является одним из главных приоритетов для нашей организации, и УЕФА осуждает все расовые злоупотребления и проявляет абсолютную нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации», — заявили в УЕФА.
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«Коммерсантъ» узнал о запуске Сбербанком сервиса доставки карт на дом
Сбербанк запускает сервис доставки банковских карт клиентам на дом, рассказали «Коммерсанту» участники рынка и подтвердили источники, близкие к банку.
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Власти Израиля начали экстрадицию Буркова в США
Власти Израиля 11 ноября начали экстрадицию россиянина Алексея Буркова в США, сообщил адвокат Михаил Ирони.
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Газета.Ru вчера в 20:50
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Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
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Парламент Боливии эвакуировали из-за беспорядков
Из-за усилившихся беспорядков в Ла-Пасе был эвакуирован парламент Боливии.
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«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
"Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
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Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье
Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Газета.Ru 07:15
Футбол
Марез был близок к переходу в «Арсенал» в 2016 году
Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Марез рассказал, что в 2016 году он был близок к переходу в "Арсенал".
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Телеканал Sportsnet опубликовал заявление по увольнению Черри
Телеканал Sportsnet выступил с заявлением относительно увольнения журналиста Дона Черри в связи со скандалом на расовой почве.
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В Бийске ввели режим ЧС из-за мусора
В алтайском городе Бийск ввели режим ЧС из-за мусора. Об этом агентству «Интерфакс» рассказали в мэрии города.
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Экономика
Здание Минэкономразвития в центре Москвы купило «Межрегионразвитие»
ООО "Межрегионразвитие" выиграло аукцион на покупку комплекса зданий Минэкономразвития России на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улице в Москве, предложив за лот 2,8 миллиарда рублей.
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Политика
Путин указал на воровство при строительстве космодрома «Восточный»
Воровать на строительстве космодрома "Восточный" продолжают, несмотря на десятки уголовных дел и посадки, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 06:00
Армия и оружие
Штаб ВСУ в Донбассе сообщил о четверых раненых за сутки
ИА Новороссия 00:40
Общество
Открыли вкладчиков: 5 тыс. записей о клиентах ВТБ продаются в Сети
В продаже на черном рынке появилась база вкладчиков ВТБ, состоящая из 5 тыс. строк.
Известия 11:43
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Перу пропустит мексиканский самолет, который заберет Моралеса
Перу открыло свое воздушное пространство для мексиканского самолета, который должен забрать бывшего президента Боливии Эво Моралеса.
Политика Сегодня 19:33
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МИД Украины прокомментировал предстоящий саммит в нормандском формате
Киев надеется, что встречу лидеров в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе удастся провести таким образом, чтоб Украина "развивалась дальше", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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"Производители могут удержаться на плаву только повышая цены, из-за падения доходов населения автомобиль может превратиться в предмет роскоши", - считает руководитель "Фаворит Моторс" Владимир Попов.
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Первые пятна нового цикла активности обнаружены на Солнце
Первый заместитель директора ИСЗФ СО РАН доктор физико-математических наук Сергей Олемской считает, что о наступлении нового цикла можно будет говорить, только если в ближайшее время начнется интенсивный рост пятен.
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В Приморье спасли пропавшего дайвера, который двое суток провёл в море
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Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей
31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
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YouTube накажет пользователей за отключение рекламы
Согласно обновлённой редакции, компания Google сможет отключать аккаунты пользователей, если сочтёт, что предоставление доступа «более не имеет коммерческого смысла».
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