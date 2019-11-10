Футбол

РИА НовостиРИА НовостиНеймар поддержал подвергшегося расизму футболиста «Шахтера»

Футболист ПСЖ Неймар выразил поддержку капитану донецкого "Шахтера" Тайсону после акта проявления расизма в адрес бразильского игрока во время матча чемпионата Украины. В минувшей игре с киевским "Динамо" (1:0) Тайсон услышал со стороны болельщиков расистские выкрики в свой адрес во втором тайме.
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Неймар поддержал подвергшегося расизму футболиста «Шахтера»

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