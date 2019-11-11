Футбол
Vprognoze.ruМатч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом
Чемпионат Украины, 10 ноября
Стадион «Металлист»
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
30
Пятов
98
Додо
4
Кривцов
22
Матвиенко
31
Исмаили
50
Болбат
6
Степаненко
20
Коваленко
27
Майкон
7
Тайсон
9
Дентиньо
1
Бущан
94
Кендзера
4
Попов
30
Шабанов
29
Буяльский
20
Караваев
10
Шапаренко
7
Вербич
19
Гармаш
15
Цыганков
41
Беседин
Динамо (Киев)
Расстановка 4‑5‑1
Футбольный матч между киевским «Динамо» и донецким «Шахтёром» в чемпионате Украины был остановлен из-за расистского скандала. Во втором тайме болельщики «Динамо» стали выкрикивать расистские оскорбления в адрес полузащитника «Шахтера» Тайсона.
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Неймар поддержал игроков «Шахтера», которые подверглись расистским оскорблениям в матче с «Динамо»
Советский спортвчера в 02:08
Неймар поддержал игроков «Шахтера», которые подверглись расистским оскорблениям в матче с «Динамо» Киев
Sports.ru10 ноября в 16:15
Видео с матча «Шахтер» — «Динамо»: красная карточка Тайсону, слезы и расизм на трибунах
Спорт-Экспресс10 ноября в 15:20
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:26, Вашингтон
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