Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ruМатч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом

Шахтер — Динамо (Киев)
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Украины, 10 ноября
Стадион «Металлист»
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
30
Пятов
  
98
Додо
  
4
Кривцов
  
22
Матвиенко
  
31
Исмаили
  
50
Болбат
  
6
Степаненко
  
20
Коваленко
  
27
Майкон
  
7
Тайсон
 
9
Дентиньо
  
1
Бущан
  
94
Кендзера
  
4
Попов
  
30
Шабанов
  
29
Буяльский
  
20
Караваев
  
10
Шапаренко
  
7
Вербич
  
19
Гармаш
  
15
Цыганков
  
41
Беседин
  
Динамо (Киев)
Расстановка 4‑5‑1
Футбольный матч между киевским «Динамо» и донецким «Шахтёром» в чемпионате Украины был остановлен из-за расистского скандала. Во втором тайме болельщики «Динамо» стали выкрикивать расистские оскорбления в адрес полузащитника «Шахтера» Тайсона.
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