Футбол

ProstoProSportProstoProSportНеймар получил травму в матче за сборную Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар травмировался в товарищеском матче с командой Нигерии (0:1, идет второй тайм).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Хрустальный бразилец. Неймар снова сломался

Спорт-Экспресс16:15

Неймар пропустит четыре недели из-за травмы

Чемпионат12:27

Неймар выбыл из строя на четыре недели

Матч ТВ12:35

Неймар пропустит четыре недели из-за травмы

Soccer.ru13:01

Неймар пропустит около месяца из-за травмы

Sport24.ru12:11

«ПСЖ» снова теряет Неймара

Sport.ru13:14

Бразилия — Нигерия: выставочный матч в Азии

Все про Спорт ру11 октября в 22:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 21:14, Вашингтон
Космос

Первый космический лифт появится к 2050 году

Космический лифт, придуманный сотрудниками Кембриджского и Колумбийского университетов, выглядит немного не так, как принято представлять.
Planet Today 07:56
Кино

Первая часть фильма «Матрица» вышла в повторный прокат в России

В России вышла в повторный прокат первая часть научно-фантастического фильма «Матрица» режиссеров Энди и Ларри Вачовски.
Известия 05:39
Футбол

Украинский форвард Яремчук нелестно отозвался о российской сборной

Голами в составе сборной Украины отметились форварды Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко, у португальцев отличился нападающий Криштиану Роналду (с пенальти).
Gazeta.SPb 19:08
Армия и оружие

Newsweek сообщил о передаче контроля над Манбиджем от США к России

США и Россия договорились о смене контроля над сирийским городом Манбидж.
РБК 20:32
Авто

Опубликовали первое фото Lada Vesta с вариатором

На этой неделе компания "АвтоВАЗ" сообщила о старте серийного производства Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E, а теперь в Сети появились первые снимки авто.
Новые автомобили 12 октября в 10:18
Политика

Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу

Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
Мойка78 11:02
Гаджеты

Пользователям Samsung Galaxy стала доступна Android 10

Пользователям смартфонов Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+ стала доступна операционная система Android 10.
Профиль 12 октября в 12:46
Происшествия

В «деле 27 июля» появились четыре новых фигуранта

Новые фигуранты В понедельник Следственный комитет сообщил о задержании Егора Лесных, Максима Мартинцова, Андрея Баршая и Владимира Емельянова по делу о применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
РБК 14:52
Футбол

«Тоттенхэм» объявил о возвращении Форма

7 июня Форм покинул «Тоттенхэм» по истечении контракта с клубом. Голкипер выступал за лилово-белых с 2014 года.
Спорт-Экспресс 13:39
Хоккей

Дарзиньш: очень тёплые воспоминания от Челябинска, здесь люди любят хоккей

Получился очень тяжёлый третий период, вели — 4:1, нужно было сыграть проще. Первые победы, особенно в гостях, всегда даются тяжело.
Чемпионат 15:00
Армия и оружие

Трамп призвал Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии

Президент США Дональд Трамп призвал лидера Турции Тайипа Эрдогана немедленно прекратить военную операцию в Сирии.
Газета.Ru 20:00
Происшествия

МВД показало видео с места гибели мэра Абакана в ДТП

В Сети появилось видео с места аварии, в которой погиб мэр Абакана Николай Булакин.
РБК 10:39
Экономика

Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий

Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Газета.Ru 05:22
Музыка

Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»

В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru вчера в 04:59
Происшествия

В СК уточнили причину частичного обрушения жилого дома в Приморье

RT на русском 19:44
Культура

Ведущий «Орла и решки» приехал в Благовещенск на родину своей девушки

О семье и жизни в Благовещенске девушка телеведущего рассказала в сторис «Инстаграма». В столице Приамурья Мария жила до 17 лет.
Амурская правда вчера в 23:05
Происшествия

Киллер рассказал про убийство Михаила Круга

Аргументы и Факты 16:32
Общество

Объявлены лауреаты Букеровской премии

В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman.
Ведомости 17:07
Общество

Храм Святой Екатерины в Екатеринбурге построят на месте бывшего завода

Вести.Ru 05:54
Происшествия

Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе

Lenta.ru 06:36
Авто

Электромобиль Porsche Taycan получил версию 4S

Электромобиль Porsche Taycan получил версию 4S. Это самая доступная версия электромобиля. Стоимость новинки - от 6,7 миллионов рублей.
Aobe.ru 14:02
Общество

В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах

РИА Новости 13:40
Футбол

Поддержавшего войну в Сирии футболиста отстранили от тренировок

Турецкого полузащитника гамбургского «Санкт-Паули» Дженка Шахина отстранили от тренировок из-за его политической позиции, сообщается на официальном сайте клуба.
Lenta.ru 20:30
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр

Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру 09:30
Космос

Черные дыры подавляют звездообразование в карликовых галактиках

Научная Россия 09:56
Происшествия

МЧС дало рекомендации водителям, как избежать травм в случае ДТП

МЧС России рассказало водителям и пассажирам, как следует действовать при риске возникновения дорожно-транспортного происшествия, чтобы избежать серьёзных травм.
RT на русском 20:35
Авто

Серийный кроссовер Geely Icon полностью рассекретили

Концепт-кар Geely Icon, представленный в прошлом году, превратился в серийную автомашину с минимальным отходом от стиля шоу-кара.
32CARS.ru 02:07
Происшествия

Отец саратовского убийцы призвал расстрелять своего сына

Отец подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаил Туватин заявил, что его сына следует казнить.
ФАН 14:26
ЖКХ

Единую платежку за коммуналку планируют ввести в России, узнали СМИ

В России может появиться единый платежный документ за Жилищно-коммунальные услуги.
Газета.Ru 20:25
Космос

Роскосмос планирует отправить на Луну «внука» робота «Федора»

Источник в «Роскосмосе» сообщил, что госкорпорация планирует через 3-4 года отправить на Луну антропоморфного робота-лунохода, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 20:52
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное