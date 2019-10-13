Футбол

ProstoProSportProstoProSportНеймар получил травму в матче за сборную Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар травмировался в товарищеском матче с командой Нигерии (0:1, идет второй тайм).
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