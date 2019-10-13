Футбол
ProstoProSportНеймар получил травму в матче за сборную Бразилии
Нападающий сборной Бразилии Неймар травмировался в товарищеском матче с командой Нигерии (0:1, идет второй тайм).
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 19:18, Вашингтон
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Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Аргументы и Факты 11 октября в 20:01
Кино
Netflix выпустил фильм-продолжение «Во все тяжкие»
Мойка78 11 октября в 21:55
Происшествия
Украинского актера избили в Польше
Украинского актера Юрия Марка избил управляющий польской пиццерии в городе Познань, в которой он работал.
Газета.Ru 19:09
Армия и оружие
Карту тюрем с боевиками в Сирии опубликовало Минобороны РФ
Министерство обороны России опубликовало карту, на которой обозначено расположение сирийских тюрем, где содержатся боевики ИГ*.
Газета.Ru 17:19
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
РИА Новости 13:17
Политика
Трамп: Китай уже начал выполнять условия торговой сделки с США
Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что Китай уже начал выполнять условия торговой сделки, по которым две страны достигли принципиальных договоренностей, и приступил к закупкам американской сельхозпродукции.
BFM.ru 19:12
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Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
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Xiaomi придумала новые варианты размещения селфи-камеры
Xiaomi же не перестаёт предлагать новые идеи. В новом патенте компании описаны несколько вариантов размещения селфи-камеры в смартфоне.
Ferra вчера в 13:17
Космос
На Марс запустят первый китайский зонд
Ежедневные Новости Владивостока вчера в 21:37
Происшествия
В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку
Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
РИА Новости 14:41
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru вчера в 15:59
Шоу-бизнес
Поклонники уверены, что молодая жена Игоря Николаева снова беременна
Именно поэтому фанаты постоянно пытаются найти намеки на то, что певица снова находится в интересном положении.
Woman.ru 04:07
Музыка
Группа «Кино» вернется спустя 30 лет с двумя концертами
Группа «Кино» планирует в 2020 году дать два концерта – в Санкт-Петербурге и Москве. Анонс размещен на видеохостинге YouTube.
МИР 24 вчера в 07:56
Игры
В коробке Overwatch для Nintendo Switch не будет картриджа
Может показаться странным, но мультиплеерные игры тоже выходят на физических носителях на консолях, как случилось и с Overwatch для PS4 и ХО.
Srnsk 14:10
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая пенсия вырастет за счет повышения на 6,6%, которое заложено в бюджет страны.
Известия 10 октября в 23:16
Авто
Кондиционер в авто осенью: развеян миф о «всепогодности»
Все без исключения автопроизводители утверждают, что их кондиционеры работают при любой погоде, и осенью их использовать так же необходимо, как и летом.
Letnews.ru 15:18
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Президент Эквадора ввел комендантский час
Российская газета вчера в 19:34
Гаджеты
Новый смартфон Redmi K20 Pro значительно упал в цене
Новый смартфон Redmi K20 в очередной раз стал дешевле первоначального ценника.
Rusargument 03:52
Авто
Volkswagen Teramont получил купеобразную модификацию
Концерн Volkswagen презентовал новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.
Новые автомобили 11 октября в 13:22
Технологии
Telegram может отложить запуск криптовалюты
Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) может перенести запуск платформы, который был запланирован на октябрь.
РЕН ТВ 09:17
Кино
Вышел трейлер «Путешествия доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим
Российская премьера фильма запланирована на 20 февраля 2020 года, мировая состоится на месяц раньше — 17 января.
News.ru 18:53
Музыка
Шнуров пообещал, что концертов «Ленинграда» больше не будет
Лидер и основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что «публичных больших концертов уже не будет».
Профиль 03:50
Армия и оружие
Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине?
На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.
REGNUM 12:37
Экономика
АСВ попрощается с долгами
Партнеров для работы с кредитами банков-банкротов станет больше Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует изменить сотрудничество с компаниями для возврата долгов обанкротившихся банков.
Коммерсантъ 18:59
Киберспорт
Датамайнер смог запустить меню Warcraft 3: Reforged
Cyber.sports.ru вчера в 08:22
Политика
Посол России исключил отмену салюта в Москве в честь освобождения Риги
Российский посол в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что Россия не изменит планов о проведении салюта в Москве в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на критику латышского МИД.
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Американский военный беспилотник во время испытаний сдуло ветром
Испытания проходили на полигоне Юма в штате Аризона. Во время посадки беспилотника его сдуло порывами ветра.
iReactor вчера в 22:23
Гаджеты
Флагманский смартфон Xiaomi получил стабильную версию MIUI 11
Предполагается, что глобальную стабильную версию операционной системы MIUI 11 покажут на презентации Redmi Note 8 Pro в Индии 16 октября.
Ferra вчера в 05:34
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54