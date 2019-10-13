Нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар получил травму во время товарищеского матча с командой Нигерии. Игра проходит в воскресенье в Сингапуре.

Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии

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