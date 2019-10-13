Футбол

Газета.RuГазета.RuНеймар получил травму в товарищеском матче

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар получил травму в товарищеском матче против команды Нигерии. Футболист был заменен на 12-й минуте встречи. Уходя с поля, форвард держался за заднюю поверхность левого бедра.
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Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии

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