Футбол
Газета.RuНеймар получил травму в товарищеском матче
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар получил травму в товарищеском матче против команды Нигерии. Футболист был заменен на 12-й минуте встречи. Уходя с поля, форвард держался за заднюю поверхность левого бедра.
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На экранах «Гемини» Энга Ли
На экранах "Гемини" Энга Ли В прокат вышел боевик Энга Ли "Гемини", заманивающий зрителя новейшими технологическими достижениями — форматом 120 кадров в секунду и Уиллом Смитом, помолодевшим с помощью компьютерной графики на 25 лет.
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Пропавшая на читинском вокзале женщина за месяц не вернулась домой
Страдающая психическим заболеванием 30-летняя Марина Савельева, 17 сентября пропавшая из зала ожидания вокзала Читы, до сих пор не вернулась домой, сообщается 14 октября в группе Поискового отряда имени Кости Долгова.
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Всероссийский форум по общественному здоровью открывается в «Сколково»
Всероссийский форум по общественному здоровью, организованный Министерством здравоохранения РФ, пройдет 14-15 октября на территории Московской школы управления "Сколково".
Футбол
Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.
Общество
В Госдуме обсудили угрозу даркнета для российской молодежи
Председатель слушаний, депутат Борис Чернышов напомнил, что два года назад в России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров – средств, которые помогают скрыть IP-адрес пользователя, однако на практике такие бразуеры "не придерживаются исполнения законов".
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Космос
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Новости науки \: новые луны Сатурна, Play Station 5 и температурные рекорды Из очередного выпуска программы на радио Sputnik Кыргызстан вы узнаете, какой будет самая популярная в мире игровая приставка, что произойдет, если на Земле станет в два раза жарче, и как дать имя новым лунам Сатурна.
Армия и оружие
Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте
Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
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Разработан наноразмерный детектор излучения с низким уровнем шума
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Компания Volkswagen готовит к дебюту новый минивэн Viloran. Основным рынком для модели станет Китай.
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Путин прибыл в Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".