Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар получил травму в товарищеском матче против команды Нигерии. Футболист был заменен на 12-й минуте встречи. Уходя с поля, форвард держался за заднюю поверхность левого бедра.

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