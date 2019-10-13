Футбол
Газета.RuНеймар получил травму в товарищеском матче
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар получил травму в товарищеском матче против команды Нигерии. Футболист был заменен на 12-й минуте встречи. Уходя с поля, форвард держался за заднюю поверхность левого бедра.
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 00:17, Вашингтон
Армия и оружие
Newsweek сообщил о передаче контроля над Манбиджем от США к России
США и Россия договорились о смене контроля над сирийским городом Манбидж.
РБК вчера в 20:32
Общество
Траур объявлен в Абакане после гибели мэра в аварии
В городе Абакан Республики Хакасия, мэром которого был погибший в ДТП в Красноярском крае Николай Булакин, объявлен траур.
Газета.Ru 00:11
Происшествия
СК задержал подозреваемых в смертельном избиении мужчины в Красноярске
Следственный комитет России по Красноярскому краю и республике Хакасия задержал двух подозреваемых в причинении смертельных травм мужчине, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК вчера в 16:07
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru вчера в 12:35
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров рассказал о знакомстве с третьей женой Ольгой Абрамовой
Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о знакомстве с третьей женой Ольгой Абрамовой.
Актуальные Новости вчера в 03:52
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
В населённом пункте Новонежино Приморского края произошло частичное обрушение пятиэтажного дома из-за взрыва боеприпаса.
RT на русском вчера в 15:07
Футбол
Сборная Украины обыграла Португалию и пробилась на Евро-2020
Благодаря победе, подопечные Андрея Шевченко сохранили лидерство в группе и досрочно квалифицировались на чемпионат Европы c первого места (19 очков), который пройдет летом 2020 года.
РБК вчера в 16:52
Хоккей
Овечкин и Кузнецов не уберегли «Вашингтон» от поражения «Колорадо»
Газета.Ru вчера в 20:01
Политика
Саудовский оркестр исковеркал гимн России перед Путиным
Саудовский оркестр исполнил российский гимн во время встречи президента Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, но не попал в ноты.
РИА Новости вчера в 15:05
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Газета.Ru вчера в 06:41
Гаджеты
Представлен «убийца Xiaomi» с самой быстрой в мире зарядкой
Китайский бренд Realme представил сегодня в Пекине новый флагманский смартфон — X2 Pro.
Ferra вчера в 23:12
Финансы
В ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах
Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.
RT на русском вчера в 09:51
Авто
Новый Toyota RAV4 превратили в Toyota Wildlander
Компания Toyota подготовила к дебюту аналог нового RAV4. Новинка получила название Wildlander.
Новые автомобили вчера в 21:38
Политика
Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»
В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».
РБК вчера в 19:40
Экономика
«Яндексу» предложили размыть акционеров
На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Политика
У Зеленского упал рейтинг на Украине
Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Газета.Ru вчера в 15:00
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Футбол
Первый гол за «Ростов» забил Мамаев в двусторонней игре
Privet-Rostov.ru вчера в 00:40
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому
Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Газета.Ru вчера в 18:55
Общество
Названы российские регионы, лидирующие по вводу жилья
В Московской и Ленинградской областях вводится больше всего жилья в пересчете на одного человека в России.
Московский Комсомолец 13 октября в 19:43
Происшествия
Томич, обвиняемый в серии изнасилований, ранее работал в милиции
Как сообщает РИА Новости, подозреваемый, которого задержали сотрудники областных УМВД и УФСБ, ранее работал в милиции и службе безопасности одной из нефтеперерабатывающих компаний.
Российская газета вчера в 01:42
Экономика
АФК «Система» планирует IPO Ozon на 2020-2021 годы
АФК "Система" планирует провести IPO интернет-ретейлера Ozon в 2020 или 2021 году, сообщил журналистам основной бенефициар "Системы" Владимир Евтушенков в кулуарах Российско-саудовского инвестиционного форума.
ТАСС вчера в 13:10
Армия и оружие
Украина назвала свою версию срыва разведения сил в Донбассе
Lenta.ru вчера в 03:50
Здоровье
Мигрантов могут привлечь для устранения дефицита врачей в России
В Минздраве считают, что проблему дефицита врачей в российских поликлиниках можно решить с помощью зарубежных специалистов.
Gazeta.SPb 12 октября в 07:52
Гаджеты
Настольные 10-нм процессоры Intel могут вообще не увидеть свет
Источник изображения: Intel Теперь немецкий сайт HardwareLUXX со ссылкой на собственные источники сообщает, что Intel вообще отказывается от идеи выпуска 10-нм процессоров для настольного применения.
3DNews вчера в 13:05
Технологии
Microsoft добавила на клавиатуру две новые клавиши. Вот что они делают
В тени громких анонсов складных смартфонов затерялся факт, что корпорация добавила в раскладку две новые клавиши.
Российская газета вчера в 04:25
Происшествия
В Кемерове ребёнок полгода ходил с кисточкой для рисования в голове
Stoboy.ru вчера в 02:17
Происшествия
Заболевания сибирской язвой зафиксировали в Дагестане
Газета.Ru вчера в 15:11
Политика
В столице Украины прошли шествия националистов
В ходе проведения акции полиция в Киеве сообщала, что массовые мероприятия в украинской столице проходили без нарушений.
RT на русском вчера в 16:38