Футбол
Спорт-ЭкспрессНеймар получил травму в товарищеском матче против Нигерии
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар получил травму в товарищеском матче против Нигерии. Форвард был заменен на 12-й минуте встречи.
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Армия и оружие
Дональд Трамп заявил о подготовке «мощных санкций» против Турции
«Вместе с Линдси Грэмом и многими членами конгресса, включая демократов, работаем над введением мощных санкций против Турции»,цитирует американского президента РБК.
Футбол
Назван стартовый состав сборной России на матч с Кипром
Тренерский штаб сборной России по футболу определился со списком игроков, которые примут участие в матче отборочного турнира на чемпионат Евро-2020 против команды Кипра.
Музыка
Группа «Кино» даст первый концерт за 30 лет
Музыканты легендарной группы «Кино» вновь выйдут на сцену Петербурга 31 октября 2020 года.
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Происшествия
«Смотрящего» по Украине вора в законе раскороновали и избили
По словам Аброськина, три вора в законе раскороновали Недзельского, после чего «сильно избили и выбросили за пределы территории».
Космос
Физики опять допустили существование кротовых нор
Британские и американские физики провели исследование возможности существования кротовых нор, по которым можно перемещаться по Вселенной за более короткий промежуток времени.
Армия и оружие
The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии
Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Единоборства
Йоанна Енджейчик победила Мишель Уотерсон решением судей
Несколько часов назад завершилось шоу UFC Fight Night 161. В главном бою шоу Йоанна Енджейчик встречалась с Мишель Уотерсон.
Футбол
Тедеско прилетит в «Спартак» в воскресенье
Немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско прилетит в Москву в воскресенье, чтобы заключить основной контракт с футбольный клубом "Спартак", сообщает портал "Чемпионат".
Армия и оружие
Сирийская армия займет Манбидж и Кобани в течение 48 часов
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Происшествия
В МВД опровергли информацию о нападении на полицейских в Зеленограде
В МВД опровергли информацию о нападении на сотрудников ГИБДД в Зеленограде.
Политика
Путин уверен, что ситуация в Ливии дестабилизирует Ближний Восток
Российский президент Владимир Путин заявил, что после военных операций 2011 года в Ливии сбылись предупреждения свергнутого и убитого экс-лидера страны Муаммара Каддафи.
Космос
Вспышки в центре системы черной дыры представлены в новом видео
Международная команда астрономов при помощи современных камер создала видео с высокой частотой кадров, на котором представлена система растущей черной дыры с беспрецедентным уровнем подробностей.
Кино
Умер американский актёр Роберт Форстер
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Наука
Дети редакции: зачем русский ученый хочет изменить ДНК эмбриона
Эксперименты по редактированию ДНК человеческого эмбриона до 2018 года заканчивались уничтожением небольшой группы клеток, полученной в результате деления самой первой.
Общество
Российские туристы назвали самые скучные города Европы
Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 33 человек
До 33 человек возросло количество погибших в результате обрушившегося на Японию тайфуна «Хагибис».
Происшествия
Предполагаемый томский маньяк оказался экс-полицейским
По неподтверждённой информации, подозреваемый с 1979 года работал в уголовном розыске. После полиции мужчина утроился в частные структуры.
Армия и оружие
Путин заявил, что Россия создаст комплексы, преодолевающие любую ПРО
Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна разработает ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
Единоборства
Усик победил Уизерспуна техническим нокаутом
Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик успешно дебютировал в супертяжёлой весовой категории, победив в бою в Чикаго американского боксёра Чазза Уизерспуна техническим нокаутом.
Общество
В Гидрометцентре сообщили о погодной аномалии в России
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в выходные в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления, дожди и температура до 12 градусов тепла.
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки в Саратове
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
Армия и оружие
Американский эсминец Porter прибыл в Одессу
Американский эсминец Porter, входящий в эскадру НАТО, пришвартовался в Одессе.
Фигурное катание
Косторная одержала победу на турнире в Финляндии, Туктамышева — вторая
Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место на турнире серии "Челленджер" Finlandia Trophy в финском Эспоо.