Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессНеймар получил травму в товарищеском матче против Нигерии

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар получил травму в товарищеском матче против Нигерии. Форвард был заменен на 12-й минуте встречи.
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Вратарь сборной Нигерии получил жуткую травму в матче с Бразилией

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