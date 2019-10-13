Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессНеймар получил травму в товарищеском матче против Нигерии

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар получил травму в товарищеском матче против Нигерии. Форвард был заменен на 12-й минуте встречи.
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