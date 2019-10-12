Футбол

ProstoProSportProstoProSportНеймар получил травму в матче за сборную Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар травмировался в товарищеском матче с командой Нигерии (0:1, идет второй тайм).
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Неймар получил очередную травму, он провёл лишь 12 минут на поле в товарищеском матче

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Сборные Бразилии и Нигерии сыграли вничью

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Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии

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В матче с Бразилией голкипер сборной Нигерии получил ужасную травму

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Бразилия — Нигерия: выставочный матч в Азии

Все про Спорт ру11 октября в 22:53
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МИД Украины вызвал к себе посла Турции в Киеве из-за визита в Анкару депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.
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В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
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Армия и оружие

Эсминец ВМС США Porter зашел в порт Одессы

В Одесском порту к причалу Карантинного мола пришвартовался ракетный эсминец военно-морских сил (ВМС) США Porter, входящий в эскадру Североатлантического альянса.
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Теннисист Медведев победил Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае

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Американский боксер Патрик Дэй оказался в коме после перенесённого им нокаута в бою со своим соотечественником Чарльзом Конвэллом, который прошел в рамках вечера профессионального бокса в Чикаго.
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За пару долларов можно iPhone XS превратить в iPhone 11 Pro

На видео показано, как благодаря специальной наклейке iPhone XS приобретает вид iPhone 11 Pro.
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В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
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В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
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Жену Николаева из-за платья заподозрили во второй беременности

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В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала

В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
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Путин рассказал о превосходстве российского гиперзвукового оружия

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Орлов считает, что «Зенит» при равенстве очков должен стоять на 1-м месте в таблице РПЛ

«Зенит» с 26 очками в 12 матчах занимает 4-е место в таблице турнира, имея одинаковое количество очков с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Ростовом».
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Актёр Роберт Форстер умер в США

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Японцев напугало ярко-фиолетовое небо перед мощным тайфуном

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Сборная России по футболу объявила стартовый состав на матч с Кипром

Российская сборная по футболу объявила стартовый состав на матч отборочного турнира Чемпионата Европы — 2020 против Кипра.
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Джейн Фонду арестовали во время митинга у Капитолия

Газета.Ru 11 октября в 16:09
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CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США

"Сирийские демократические силы" намерены просить защиты от Турции у России.
Газета.Ru вчера в 16:59
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Забетонированное тело мужчины нашли в гараже Брянска

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Фильм «Джокер» собрал в российском прокате больше миллиарда рублей

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Кондиционер осенью: массовое заблуждение водителей

Минимальная температура функционирования компрессора кондиционера: 1°C. Будет 0°C – и компрессор не включится.
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Астронавт Майкл Коллинз: Леонов оторвал меня от Земли

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Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
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Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161

Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
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Трамп заявил о подготовке «мощных санкций» против Турции

Президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке вместе с конгрессом санкций против Турции. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике

Другой "случайной помощью" Москве названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
РИА Новости вчера в 20:29
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После планетария Пугачева посетила с детьми океанариум

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